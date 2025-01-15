Этот недооцененный сок ускорит метаболизм и поможет быстро худеть

Новые исследования показывают, что употребление очень недооцененного сока может улучшить метаболизм, что приведет к потере веса. Вы будете быстро худеть, наслаждаясь напитком.

Так какой именно сок надо включать в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nutrients .

Какой сок поможет похудеть?

Оказалось, что сок бузины может улучшить обмен веществ. Исследование Университета штата Вашингтон (WSU) показало, что употребление 340 граммов сока бузины ежедневно в течение одной недели может улучшить обмен веществ.

В клиническом исследовании участвовали 18 взрослых с избыточным весом, половина из которых пила сок бузины, а другая половина получала плацебо. Все они придерживались стандартизированной диеты.

Те, кто употреблял сок бузины, заметили положительные изменения в микробиоме кишечника, а именно увеличение "хороших" бактерий и уменьшение "плохих".

Именно здоровый кишечный микробиом необходим для усвоения питательных веществ и поддерживает физическое и психическое здоровье.

Кроме того, исследователи обнаружили, что сок бузины снизил уровень глюкозы в крови участников в среднем на 24%.

Это указывает на существенно улучшенную способность перерабатывать сахар после потребления углеводов, и на 9% снижение уровня инсулина.

Самым большим выводом исследования является способность бузины помогать сжигать жир.

Те, кто употреблял сок, "показывали значительно усиленное окисление жира или расщепление жирных кислот после еды с высоким содержанием углеводов и во время физических упражнений".

Исследователи объясняют это высокой концентрацией антоцианов в бузине. По данным Кливлендской клиники, антоцианы - это тип флавоноидов (или соединений растительного происхождения) с антиоксидантными свойствами, которые естественным образом встречаются в фиолетовых фруктах и овощах.

Они могут помочь уменьшить воспаление, снизить артериальное давление и в целом помочь снять окислительный стресс клеток.