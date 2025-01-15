Этот недооцененный сок ускорит метаболизм и поможет быстро худеть
Новые исследования показывают, что употребление очень недооцененного сока может улучшить метаболизм, что приведет к потере веса. Вы будете быстро худеть, наслаждаясь напитком.
Так какой именно сок надо включать в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nutrients.
Какой сок поможет похудеть?
Оказалось, что сок бузины может улучшить обмен веществ. Исследование Университета штата Вашингтон (WSU) показало, что употребление 340 граммов сока бузины ежедневно в течение одной недели может улучшить обмен веществ.
В клиническом исследовании участвовали 18 взрослых с избыточным весом, половина из которых пила сок бузины, а другая половина получала плацебо. Все они придерживались стандартизированной диеты.
Те, кто употреблял сок бузины, заметили положительные изменения в микробиоме кишечника, а именно увеличение "хороших" бактерий и уменьшение "плохих".
Именно здоровый кишечный микробиом необходим для усвоения питательных веществ и поддерживает физическое и психическое здоровье.
Кроме того, исследователи обнаружили, что сок бузины снизил уровень глюкозы в крови участников в среднем на 24%.
Это указывает на существенно улучшенную способность перерабатывать сахар после потребления углеводов, и на 9% снижение уровня инсулина.
Самым большим выводом исследования является способность бузины помогать сжигать жир.
Те, кто употреблял сок, "показывали значительно усиленное окисление жира или расщепление жирных кислот после еды с высоким содержанием углеводов и во время физических упражнений".
Исследователи объясняют это высокой концентрацией антоцианов в бузине. По данным Кливлендской клиники, антоцианы - это тип флавоноидов (или соединений растительного происхождения) с антиоксидантными свойствами, которые естественным образом встречаются в фиолетовых фруктах и овощах.
Они могут помочь уменьшить воспаление, снизить артериальное давление и в целом помочь снять окислительный стресс клеток.
Ранее мы писали о главной опасности морской капусты, о которой почти никто не знает.
Узнайте также о продуктах для укрепления сосудов.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.