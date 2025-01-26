Мандарин чи апельсин: що корисніше для вашого здоров'я?

Зима – сезон цитрусових, і мандарини та апельсини часто стають фаворитами на нашому столі. Але який з цих фруктів обрати, якщо хочеться отримати максимум користі для здоров’я?

Відповідь на це питання - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Мандарин: компактний фрукт із великим потенціалом

Мандарини – це не лише про зручність. Їх легко очистити, а солодкий смак робить їх фаворитом серед дітей і дорослих. Вони багаті:

Вітаміном С – важливим для підтримки імунної системи, особливо у сезон застуд.

– важливим для підтримки імунної системи, особливо у сезон застуд. Вітаміном А – що покращує зір і зберігає шкіру здоровою.

– що покращує зір і зберігає шкіру здоровою. Флавоноїдами – антиоксидантами, які допомагають організму боротися із запаленнями та старінням клітин.

Мандарини містять менше кислот, ніж апельсини, тому підходять для людей із чутливим шлунком. Крім того, вони мають низьку калорійність – лише близько 50 калорій на 100 г, що робить їх ідеальним варіантом для тих, хто стежить за фігурою.

Апельсин: класика, яка не підводить

Апельсини давно вважаються символом здоров’я завдяки високому вмісту корисних речовин. Їхні головні переваги:

Харчові волокна , які сприяють нормалізації травлення, знижують рівень холестерину та забезпечують довше відчуття ситості.

, які сприяють нормалізації травлення, знижують рівень холестерину та забезпечують довше відчуття ситості. Калій , який підтримує роботу серця, регулює артеріальний тиск і зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

, який підтримує роботу серця, регулює артеріальний тиск і зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Вітамін С – у великій кількості (до 70 мг на 100 г), що допомагає організму боротися зі стресом і зміцнює судини.

Окрім цього, апельсини мають більш яскраво виражений кислуватий смак, що може освіжати і заряджати енергією.

Користь для здоров’я: як обрати?

Вибір між мандаринами та апельсинами залежить від ваших потреб:

Оберіть мандарини , якщо шукаєте швидкий і легкий перекус або маєте проблеми зі шлунком. Вони також чудово підходять для дитячого харчування.

, якщо шукаєте швидкий і легкий перекус або маєте проблеми зі шлунком. Вони також чудово підходять для дитячого харчування. Зупиніться на апельсинах, якщо прагнете тривалішого відчуття ситості та підтримки серцево-судинної системи.

Лікарі рекомендують додавати до свого раціону обидва фрукти. Разом вони забезпечують організм не лише вітамінами та мікроелементами, а й різноманітністю антиоксидантів, необхідних для підтримки здоров’я.

Цікаві факти про цитрусові

Один середній апельсин містить приблизно 60 калорій, а мандарин – близько 45 калорій.

Мандарини є природним джерелом бромелайну - ферменту, який сприяє спалюванню жирів.

Апельсини допомагають боротися з безсонням завдяки вмісту магнію.

У Китаї мандарини символізують достаток і благополуччя, а апельсини – енергію та процвітання.

Поради щодо споживання