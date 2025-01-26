Мандарин чи апельсин: що корисніше для вашого здоров'я?
Зима – сезон цитрусових, і мандарини та апельсини часто стають фаворитами на нашому столі. Але який з цих фруктів обрати, якщо хочеться отримати максимум користі для здоров’я?
Відповідь на це питання - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Мандарин: компактний фрукт із великим потенціалом
Мандарини – це не лише про зручність. Їх легко очистити, а солодкий смак робить їх фаворитом серед дітей і дорослих. Вони багаті:
- Вітаміном С – важливим для підтримки імунної системи, особливо у сезон застуд.
- Вітаміном А – що покращує зір і зберігає шкіру здоровою.
- Флавоноїдами – антиоксидантами, які допомагають організму боротися із запаленнями та старінням клітин.
Мандарини містять менше кислот, ніж апельсини, тому підходять для людей із чутливим шлунком. Крім того, вони мають низьку калорійність – лише близько 50 калорій на 100 г, що робить їх ідеальним варіантом для тих, хто стежить за фігурою.
Апельсин: класика, яка не підводить
Апельсини давно вважаються символом здоров’я завдяки високому вмісту корисних речовин. Їхні головні переваги:
- Харчові волокна, які сприяють нормалізації травлення, знижують рівень холестерину та забезпечують довше відчуття ситості.
- Калій, який підтримує роботу серця, регулює артеріальний тиск і зменшує ризик серцево-судинних захворювань.
- Вітамін С – у великій кількості (до 70 мг на 100 г), що допомагає організму боротися зі стресом і зміцнює судини.
Окрім цього, апельсини мають більш яскраво виражений кислуватий смак, що може освіжати і заряджати енергією.
Користь для здоров’я: як обрати?
Вибір між мандаринами та апельсинами залежить від ваших потреб:
- Оберіть мандарини, якщо шукаєте швидкий і легкий перекус або маєте проблеми зі шлунком. Вони також чудово підходять для дитячого харчування.
- Зупиніться на апельсинах, якщо прагнете тривалішого відчуття ситості та підтримки серцево-судинної системи.
Лікарі рекомендують додавати до свого раціону обидва фрукти. Разом вони забезпечують організм не лише вітамінами та мікроелементами, а й різноманітністю антиоксидантів, необхідних для підтримки здоров’я.
Цікаві факти про цитрусові
Один середній апельсин містить приблизно 60 калорій, а мандарин – близько 45 калорій.
Мандарини є природним джерелом бромелайну - ферменту, який сприяє спалюванню жирів.
Апельсини допомагають боротися з безсонням завдяки вмісту магнію.
У Китаї мандарини символізують достаток і благополуччя, а апельсини – енергію та процвітання.
Поради щодо споживання
- Їжте цитрусові у першій половині дня - так вони краще засвоюються організмом.
- Поєднуйте їх із горіхами чи медом для смачного та корисного перекусу.
- Використовуйте шкірку апельсинів чи мандаринів у кулінарії – вона багата ефірними оліями, які покращують настрій і допомагають боротися зі стресом.
До речі, названо фрукт, який категорично не можна їсти при головному болі.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти про здоров'я Healthline і WebMD, видання MedicalNewsToday.
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