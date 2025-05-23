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"Мама, я жив!" В Киеве открыли мощную фотовыставку ко Дню Героев

Киев, Пятница 23 мая 2025 12:54
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"Мама, я жив!" В Киеве открыли мощную фотовыставку ко Дню Героев В Киеве открыли фотовыставку о воинах ГУР (фото: ГУР)
Автор: Юлия Гаюк

23 мая в Украине отмечают День Героев, или Праздник Героев. Это ежегодный праздник в Украине, установленный в честь украинских военных из разных исторических эпох. В честь праздника в Киеве открылась торжественная выставка.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробнее о фотовыставке в честь Дня Героев.

Что известно о фотовыставке

Фотовыставка состоит из реальных мгновений жизни спецподразделений ГУР МО Украины, которые ежедневно выполняют боевые задачи на земле, на воде и в воздухе.

"Эти снимки - это не просто моменты с фронта, это портреты героизма. Наши спецназовцы - это те, кто первыми заходят в самые опасные точки, те, о ком часто не говорят во весь голос, но без которых невозможна наша победа", - говорит организатор выставки и военнослужащая ГУР МОУ Ольга Мосьондз.

&quot;Мама, я жив!&quot; В Киеве открыли мощную фотовыставку ко Дню Героев&quot;Мама, я жив!&quot; В Киеве открыли мощную фотовыставку ко Дню Героев&quot;Мама, я жив!&quot; В Киеве открыли мощную фотовыставку ко Дню Героев

В Киеве открыли фотовыставку о воинах ГУР (фото: ГУР)

Одной из самых эмоциональных фотографий на выставке можно назвать фото "Мама, я живой!". На фотографии изображен боец штурмового подразделения "Артан Х" с позывным "Альпинист", который записывает сообщение маме из военного госпиталя после ранения.

Он лично посетил открытие выставки и рассказал присутствующим лицеистам и курсантам историю момента, зафиксированного во время операции на Запорожском направлении зимой 2025 года.

"Сложная была задача. Мы должны были вытащить наших из-под огня, и каждая секунда решала судьбу не только миссии, но и жизни побратимов. Там я и получил ранение, но мы выполнили все, как было нужно. И именно это фото - не о боли, а о силе духа", - говорит "Альпинист".

&quot;Мама, я жив!&quot; В Киеве открыли мощную фотовыставку ко Дню Героев

Открытие выставки посетили курсанты и лицеисты (фото: ГУР)

График работы

Фотовыставка открылась в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины по адресу улица Михаила Грушевского, 30/1. Экспозиция работает ежедневно с 9 до 18.

Посетить выставку могут все желающие, событие ГУР МО Украины продлится в течение двух недель.

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При написании материала использовались источники: пост ГУР в Facebook, пресс-служба и организаторы выставки.

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