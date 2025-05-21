День Киева 2025: 15 самых красивых мест, которые обязательно стоит увидеть в столице

Киев - город с многовековой историей, который можно не только увидеть, но и почувствовать. Столица очаровывает величественными соборами, старинными улицами и удивительными пейзажами, открывая перед путешественником настоящее сердце Украины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 15 главных туристических достопримечательностях столицы, которые уместно будет увидеть в День Киева, 25 мая.

Софийский собор

Один из старейших храмов Восточной Европы, сохранивший фрески и мозаики XI века. Его величественная архитектура поражает даже опытных путешественников. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на исторический центр столицы.

Михайловский Златоверхий монастырь

Монастырь является символом несокрушимости Киева, восстановленный после уничтожения в советские времена. Его золотые купола сверкают на фоне голубого неба. Здесь царит особая атмосфера спокойствия и духовности.

Золотые ворота

Воссозданные ворота Киевской Руси времен Ярослава Мудрого. Сегодня это музей и символ древнерусского могущества. Вокруг ворот обустроен уютный сквер для отдыха.

Золотые ворота (фото: Википедия)

Андреевский спуск

Одна из самых атмосферных улиц Киева, где чувствуется дух творчества. Спуск соединяет верхний город с Подолом и ведет к Андреевской церкви. Вдоль улицы расположено множество галерей, мастерских и сувенирных лавок.

Киево-Печерская лавра

Мировая святыня православия и достопримечательность ЮНЕСКО. Пещеры с мощами святых, старинные церкви и музеи создают неповторимую атмосферу. Лавра расположена на холме, откуда открываются виды на Днепр.

Владимирская горка

Парк с панорамным видом на Днепр и левый берег Киева. Здесь установлен памятник князю Владимиру - крестителю Руси. Место идеальное для неспешной прогулки и фото на память.

Владимирская горка (фото: Википедия)

Майдан Независимости

Центральная площадь города, где творилась новейшая история Украины. Здесь происходили Революции и массовые события, изменившие ход истории. Майдан является символом свободы и единства народа.

Крещатик

Главная улица столицы, живая и динамичная, с историческими зданиями в стиле советского ампира. В выходные перекрывается для движения транспорта и становится пешеходной зоной. Здесь царит настоящий дух большого города.

Национальный музей истории Украины

Расположенный в сердце Старого Киева, музей охватывает всю историю Украины от каменного века до современности. Экспозиция включает уникальные артефакты, украшения, оружие и книги. Из окон музея открывается вид на Подол и Днепр.

Национальный музей истории Украины (фото: Википедия)

Пейзажная аллея

Необычный парк с современной скульптурой, сказочными скамейками и инсталляциями. Популярное место для отдыха с детьми и фотосессий. Аллея ведет вдоль старинного вала со стенами Старокиевской крепости.

Контрактовая площадь

Сердце Подола, где сохранились исторические здания и торговая традиция города. Здесь расположен памятник Григорию Сковороде и Дом контрактов. Атмосфера площади полна древней купеческой славы.

Арка Свободы украинского народа

Расположенная в Крещатом парке, арка символизирует единство и мир. От нее открывается впечатляющая панорама Днепра, мостов и левого берега. Здесь часто собираются уличные музыканты и художники.

Арка Свободы украинского народа (фото: Википедия)

Воздвиженка

Современный квартал, построенный в стиле старинной европейской архитектуры. Яркие фасады, мощеные улочки и спокойная атмосфера привлекают гостей города. Место идеальное для неспешной прогулки и фотосессий.

Парк имени Тараса Шевченко

Один из старейших парков Киева, расположенный напротив Красного корпуса университета. Здесь часто проходят культурные события, выставки под открытым небом и ярмарки. В центре - памятник Тарасу Шевченко, который является настоящим украшением парка.

Фуникулер

Соединяет Верхний город с Подолом и работает уже более 100 лет. Поездка открывает красивые виды на Днепр и киевские холмы. Это не только транспорт, но и интересная аттракция для туристов.

Киевский фуникулер (фото: Википедия)