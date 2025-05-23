"Мамо, я живий!" У Києві відкрили потужну фотовиставку до Дня Героїв

23 травня в Україні відзначають День Героїв, або Свято Героїв. Це щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських військових з різних історичних епох. На честь свята в Києві відкрилася урочиста виставка.

Що відомо про фотовиставку

Фотовиставка складається з реальних миттєвостей життя спецпідрозділів ГУР МО України, які щодня виконують бойові завдання на землі, на воді та в повітрі.

"Ці знімки - це не просто моменти з фронту, це портрети героїзму. Наші спецпризначенці - це ті, хто першими заходять у найнебезпечніші точки, ті, про кого часто не говорять на весь голос, але без яких неможлива наша перемога", - каже організаторка виставки та військовослужбовиця ГУР МОУ Ольга Мосьондз.

Однією з найбільш емоційних світлин на виставці можна назвати фото "Мамо, я живий!". На світлині зображено бійця штурмового підрозділу "Артан Х" із позивним "Альпініст", який записує повідомлення мамі з військового госпіталю після поранення.

Він особисто відвідав відкриття виставки та розповів присутнім ліцеїстам і курсантам історію моменту, зафіксованого під час операції на Запорізькому напрямку взимку 2025 року.

"Складне було завдання. Ми мали витягти наших з-під вогню, і кожна секунда вирішувала долю не лише місії, а й життя побратимів. Там я й отримав поранення, але ми виконали все, як було потрібно. І саме це фото - не про біль, а про силу духу", - каже "Альпініст".

У Києві відкрили фотовиставку про Героїв (фото: ГУР)

Графік роботи

Фотовиставка відкрилася в Центральному будинку офіцерів Збройних сил України за адресою вулиця Михайла Грушевського, 30/1. Експозиція працює щодня з 9 до 18.

Відвідати виставку можуть усі охочі, подія ГУР МО України триватиме протягом двох тижнів.