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День батька в Україні: коли святкуємо і які існують традиції

STYLERЖиття    14.06.2019 - 08:00
День батька в Україні: коли святкуємо і які існують традиції
День батька в Україні (Колаж РБК-Україна)

День батька у всьому світі святкують вже понад сто років

День батька відзначається в багатьох країнах світу з 1910 року, а от в Україні його законодавчо затвердили тільки в 2019 році. День папи в Україні тепер буде щорічно відзначатися в третю неділю червня, і в цьому році – це 16 червня. Про те, завдяки кому з'явився цей свято, і які існують традиції – в матеріалі Styler.

Вперше відсвяткували День батька 19 червня 1910 року. Місіс Додд з міста Спонкан, штат Вашингтон, так хотіла висловити вдячність своєму багатодітному батьку, що організувала свято для нього, а також для всіх батьків Америки. У Вільяма Смарта, батька місіс Додд, було шестеро дітей і йому довелося всіх виховати самостійно, так як його дружина померла, народивши шостого малюка.

Проте національним це свято тільки в 1966 році завдяки президенту США Ліндону Джонсону. За традицією в цей день жителі Америки і держава виявляють почесті й підтримку батькам, які самотужки виховують своїх дітей.

Поступово до традиції святкувати День батька в третю неділю червня приєдналися й інші країни. В Італії, Португалії та Іспанії цей день – 19 березня, а в Південній Кореї є аналог – День батьків, який відзначають 8 травня. У Фінляндії, Швеції та Естонії батьків шанують у другу неділю листопада, а в Болгарії – 26 грудня.

День батька в Україні: коли святкуємо і які існують традиції

День батька в Україні 2019 (pixabay.com)

У деяких країнах у цей день проводять різноманітні конференції та семінари на тему батьківства. У деяких – батьки-одинаки до свята отримують додаткову матеріальну допомогу. У США в цей день прийнято носити біля серця троянди. Червона символізує ще живого батька, біла – того, що вже покинув світ.

В Японії батькам дарують квіти. Червоні – особисто, а білі приносять на могилу. У Канаді влаштовують сімейні святкові обіди, а батькам дарують символічні подарунки.

Так як в Україні це свято молоде, то швидше за все батьки в цей день отримають турботу і увагу своїх близьких, символічні подарунки від дітей, поздоровлення у віршах і смачну сімейну вечерю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що категорично не можна робити на Трійцю та коли це свято відзначають у 2019 році.

А також ми розповідали про те, що у червні українців чекають додаткові вихідні дні.

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