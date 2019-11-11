Стильна і щаслива: Олена Зеленська разом з чоловіком і дітьми красується на обкладинці Vogue

Олена Зеленська (фото: instagram.com/vogue_ukraine)

Перша леді прикрасила грудневу обкладинку відомого глянцю

Олена Зеленська за досить нетривалий термін вже встигла зарекомендувати себе як справжня ікона стилю. А тому один з головних модних журналів країни – Vogue – не міг не запросити першу леді до спільної фотосесиии. Олена знялася для грудневого номера відомого глянцю, прикрасивши відразу три обкладинки. На першій вона постала в чорно-білій зйомці великим планом – Олена позує в об'ємному пальто, щасливо посміхаючись. Друга – більш сувора і стримана, перша леді стоїть навпроти вікна. А третя вийшла по-справжньому затишною і життєрадісною. Тут Олена постала разом з чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським, а також дітьми – Олександрою і Кирилом.

Олена Зеленська прикрасила digital-обкладинки глянцю (фото: instagram.com/vogue_ukraine)

Зйомка проходила на природі, тому всі її учасники були одягнені по-осінньому: Олена красується в довгому пальто Celine, Володимир надів класичний костюм, а діти приміряли кежуал-наряди, дублянку і курточку. Серед інших брендів, які продемонструвала перша леді, Prada і Lemaire.

Першими поділилися з читачами радісною новиною творці журналу: на сторінці глянцю в Instagram з'явилися всі три обкладинки з лаконічними підписами, а такеож відмітками творців стильній фотосесії. Сама Олена поки про нову роботу не розповіла.

Олена і Володимир Зеленскі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Вже за перші півгодини фото обкладинок зібрали максимум лайків та коментарів від фоловерів Vogue. «Вау», «З розуму зійти, як круто», «Неймовірно», «Яка краса», «Нарешті», – пишуть захоплені шанувальники глянцю, а також стильної першої леді України. Втім, знайшлися і незадоволені коментатори, які розкритикував зйомку і ідею.