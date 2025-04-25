Мама Свинки Пеппы беременна: узнай, кто скоро появится в мультсериале

Британский анимационный сериал "Свинка Пеппа", который получил популярность по всему миру, в том числе и в Украине, уже летом порадует новым сезоном. Зрителей ждет пополнение в семье. Мама Свинка беременна!

Что известно о новом сезоне мультсериала и кого ждет семейство, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о мультсериале "Свинка Пеппа"

Премьера мультсериала стартовала в 2004-м году. За это время вышло 10 сезонов и несколько специальных эпизодов. Картина получила популярность в 180 странах, в том числе и в нашей. Персонажи наделены как человеческими, так и животными чертами. Они живут в домах, ходят в школу, садик, отмечают дни рождения и тому подобное.

В центре сюжета - семья маленькой Пеппы, у которой есть братик Джордж, мама Свин и папа Свин. Каждый эпизод имеет собственный сюжет. Сериал в целом посвящен семейным делам: герои отдыхают в парке, катаются на коньках, переживают школьные будни, играют, веселятся и тому подобное. А в конце все счастливы и дружно смеются.

Кадр из мультсериала "Свинка Пеппа" (скриншот)

Что известно о пополнении в семье Пеппы

В конце февраля стало известно: мама Свинка беременна. Об этом она сообщила в подкасте с Кайли Келси, ведущей "Not Gonna Lie".

"Я счастлива сообщить, что беременна. Третий ребенок должен появиться летом", - заявила анимационная персонажка.

Мама Свинки Пеппы беременна (фото: instagram.com/officialpeppa)

А теперь создатели объявили пол ребенка. Сначала они опубликовали забавное видео, на котором семья лопает шарик, чтобы узнать ответ. Однако он оказался пустым. Таким образом они анонсировали специальный эпизод "Peppa Pig Tales", выпущенный в сотрудничестве с Walmart. Там стало известно, что у Пеппы появится сестренка. На YouTube показ такой серии запланирован на 3 мая.

А уже в июне 2025 года выйдут новые эпизоды мультсериала. Зрители узнают, как изменится динамика знаменитой семьи с появлением младенца. Пеппа и Джордж почувствуют еще большую ответственность в 11 сезоне.

"У Пеппы будет много возможностей показать Джорджу, как все устроено, в то же время поддерживая зрителей, которые также могут приспосабливаться к изменениям и "большим чувствам" в своих семьях", - сообщили продюсерская компания проекта Hasbro.