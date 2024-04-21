Как поддержать ребенка с помощью фраз из мультфильмов
Поддержать ребенка можно разными способами, и слова - это один из самых действенных способов, ведь именно через разговоры мы понимаем друг друга и поддерживаем.
О том, как благодаря фразам из мультиков можно поддержать детей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал "Как ты?" в Instagram.
Как поддержать ребенка фразами из мультиков
Ребенок часто нуждается в поддержке, и в этом могут помочь слова, которые станут для него чем-то важным и смогут не только дать ощущение опоры и уверенности, но и мотивировать на дальнейшие действия.
Если вы хотите поддержать своего ребенка, но нужные слова не находятся, можно начать с метких фраз, которые будут понятны малышам, ассоциируются с определенными положительными образами и дают простор для собственной интерпретации.
Как поддержать ребенка фразами из мультиков (фото: Freepik)
К примеру, это могут быть слова героев из мультфильмов:
- "Отважным щенкам все-все по зубам", - Щенячий Патруль
- "Не знаешь, что делать, то надо просто плыть дальше", - В поисках Немо
- "На свете мало невозможного", - Рая и последний дракон
- "Секретного ингредиента не существует. Чтобы сделать что-нибудь необычное, нужно просто поверить, что это необычное", - Панда Кунг Фу
- "С даром или без, я такая же особенная, как и вся наша семья" - Энканто
- "Не важно, из чего ты сделан, ты можешь сиять", - Роботы.
- "Единственные твои рамки - Твоя душа", - Рататуй
- "Настоящий герой измеряется не размером своих сил, а силой своего сердца", - Геркулес
- "Ты гораздо смелее и умнее, и гораздо сильнее, чем тебе может казаться", - Винни-Пух.
Раньше мы рассказывали, как родителям установить связь с детьми.
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