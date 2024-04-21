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Как поддержать ребенка с помощью фраз из мультфильмов

Воскресенье 21 апреля 2024 18:06
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Как поддержать ребенка с помощью фраз из мультфильмов Как поддержать ребенка фразами из мультиков (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Поддержать ребенка можно разными способами, и слова - это один из самых действенных способов, ведь именно через разговоры мы понимаем друг друга и поддерживаем.

О том, как благодаря фразам из мультиков можно поддержать детей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал "Как ты?" в Instagram.

Как поддержать ребенка фразами из мультиков

Ребенок часто нуждается в поддержке, и в этом могут помочь слова, которые станут для него чем-то важным и смогут не только дать ощущение опоры и уверенности, но и мотивировать на дальнейшие действия.

Если вы хотите поддержать своего ребенка, но нужные слова не находятся, можно начать с метких фраз, которые будут понятны малышам, ассоциируются с определенными положительными образами и дают простор для собственной интерпретации.

Как поддержать ребенка с помощью фраз из мультфильмов

Как поддержать ребенка фразами из мультиков (фото: Freepik)

К примеру, это могут быть слова героев из мультфильмов:

  • "Отважным щенкам все-все по зубам", - Щенячий Патруль
  • "Не знаешь, что делать, то надо просто плыть дальше", - В поисках Немо
  • "На свете мало невозможного", - Рая и последний дракон
  • "Секретного ингредиента не существует. Чтобы сделать что-нибудь необычное, нужно просто поверить, что это необычное", - Панда Кунг Фу
  • "С даром или без, я такая же особенная, как и вся наша семья" - Энканто
  • "Не важно, из чего ты сделан, ты можешь сиять", - Роботы.
  • "Единственные твои рамки - Твоя душа", - Рататуй
  • "Настоящий герой измеряется не размером своих сил, а силой своего сердца", - Геркулес
  • "Ты гораздо смелее и умнее, и гораздо сильнее, чем тебе может казаться", - Винни-Пух.

Раньше мы рассказывали, как родителям установить связь с детьми.

Также читайте, как говорить о смерти с детьми всех возрастов.

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