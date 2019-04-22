ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меган Маркл може змістити Трампа з поста президента США: з'явилися чутки

STYLERЖиття    22.04.2019 - 19:43
Меган Маркл може змістити Трампа з поста президента США: з'явилися чутки
Меган Маркл може замінити Трампа (фото: колаж РБК-Україна)

За чутками, Меган Маркл має намір посісти президентське крісло Трампа

Меган Маркл розглядає питання про майбутню заявку на пост президента Сполучених Штатів. Офіційний представник королівської сім'ї відповів на цю екстраординарну заяву. Про це повідомляє Express.

Очікується, що Меган народить свого первістка найближчим часом, або цього місяця, або на початку наступного. Повідомляється, що її мати, Дорія Рагланд, приїхала до Великобританії до народження онука.

Перш ніж вийти заміж за принца Гаррі Меган часто висловлювалася по ряду соціальних питань, включаючи права жінок та їх психічне здоров'я. До того, як вийти заміж Меган одного разу запропонувала подрузі, щоб вона балотувалася в президенти.

Меган Маркл може змістити Трампа з поста президента США: з'явилися чутки

Меган Маркл може замінити Трампа (фото: evoke.ie)

Джерело повідомило виданню The Mirror, що інтелігентка Меган, великий оратор, знає, куди вона йде, і нею захоплюються у всьому світі за її позицію щодо політичних і культурних питань.

"Це може здатися дивним, але, можливо, вона саме той чоловік, який потрібен Америці зараз", - заявив джерело.

Тим не менше, представник королівської сім'ї категорично відхилив припущення того, що у Меган Маркл є такий план.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям не згадали про Меган Маркл з нагоди привітання королеви Єлизавети II з її 93-ім днем народження. Користувачі мережі були обурені цим.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл дали нове прізвисько. Ім'я герцогині стало дієсловом - його внесли в так званий "міський словник".

Меган Маркл і принца Гаррі зашлють в Африку: шокуючі подробиці Ляпас всьому світу: вагітна Меган Маркл потрапила в гучний скандал
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Дональд ТрампМеган Маркл
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся