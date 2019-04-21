Меган Маркл дали нове прізвисько: герцогиня знову розгнівала фанатів

Меган Маркл отримала нове прізвисько і стала об'єктом насмішок (фото: evoke.ie)

Ім'я Меган Маркл стало дієсловом для позначення зради задля вигоди

Меган Маркл стала об'єктом насмішок з боку британців. Ім'я герцогині Сасскської стало дієсловом - його додали у так званий "міський словник", пише Express.co.uk.

Ім'я Меган Маркл тепер занесено в список дієслів у надзвичайно популярному онлайн-словнику. Якщо людина позбувається від друзів в короткі терміни для того, щоб отримати просування по соціальних або кар'єрних сходах, британці кажуть "вона(вона) меганмарклнув(ла)".

Таке зневажливе ставлення до герцогині пов'язано з тим, що вона нібито відреклася від своєї родини та друзів, "стерла" все своє минуле життя, коли її стосунки з принцом Гаррі вийшли на серйозний рівень.

Меган Маркл отримала нове прізвисько і стала об'єктом насмішок (фото: evoke.ie)

Приклади використання дієслова "меганмарклнути":

"Не меганмарклни мене, коли вийдеш заміж!";

"Вона меганмаркнула друзів, як тільки стала знаменитою".

"Мері поклала меганмаркл на свого бідного чоловіка, як тільки вона стала відомою".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон серйозно хвора. У мережі з'явилися тривожні чутки, шанувальники герцогині Кембриджської все більш стурбовані через її фігуру.

До речі, у мережу потрапили ексклюзивні фото Меган Маркл. На фотографіях герцогиня зображена зі своєю матір'ю Дорією і бабусею Жанетт в юному віці.