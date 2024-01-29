ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Залужный обратился к воинам и гражданским украинцам: что сказал генерал

Понедельник 29 января 2024 12:05
UA EN RU
Залужный обратился к воинам и гражданским украинцам: что сказал генерал Фото: Валерий Залужный обратился к украинцам (facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Людмила Жукова

Валерий Залужный обратился к украинцам в День памяти Героев Крут 29 января. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил каждого, кто "сейчас защищает государство, его независимость и будущее".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook генерала.

Что написал Валерий Залужный

Генерал напомнил, что 29 января 1918 года армия УНР выполнила свою боевую задачу на поле под Крутами - остановила рвавшихся в Киев российских оккупантов.

"Прошло 106 лет, и сейчас украинские воины снова дают бой российским захватчикам на всей линии фронта и поминутно доказывают - Украина была, есть и будет свободной и независимой", - уверен Залужный.

"Чтим память украинцев, отдавших свою жизнь в бою под Крутами, который стал символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе с агрессором", - призвал главнокомандующий ВСУ.

Залужный обратился к воинам и гражданским украинцам: что сказал генералДень памяти Героев Крут отмечается 29 января (facebook.com/CinCAFU/)

Для справки

29 января в Украине отмечают память героев Крут - украинских студентов, ценой собственной жизни остановивших большевистское наступление на Киев в 1918 году. Это памятная дата борьбы за независимость Украины.

Подвиг Героев Крут стал частью украинской исторической памяти и важной составляющей национально-патриотического воспитания молодежи.

Напомним, что Залужный обратился к воинам с сильным заявлением, от которого муравьи по телу.

Читайте также, как ВСУ поздравили украинцев с Днем Соборности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Залужный
NEWS
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США