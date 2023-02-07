"Должны быть Филипс, а дают о-Срам": в Тернополе Укрпочта выдает не те LED-лампы (фото)

В Тернополе на почте начали выдавать не те LED-лампы, которые должны были. Вместо обещанной фирмы Philips тернополяне получают Osram. Горожане возмущаются и сообщают, что другие лампы хуже уровня энергосбережения.

Об этом написал тернополянин Святослав Журовский на своей странице в Facebook .

Что известно о скандале в Тернополе

В Украине действует программа обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Причиной тому стало сокращение потребления электроэнергии. Обмен можно осуществить в местных отделениях Укрпочты, уже выдавшей 1 000 000 обновленных ламп.

Однако у некоторых украинцев возникают существенные вопросы по поводу обмена. Так, например, в Тернополе начали выдавать лампочки фирмы Osram вместо обещанной Philips.

"Народ возмущается, что лампочки должны быть Филипс, а дают о-Срам! Неужели, наши почтальоны так предприимчивы?" - сообщает житель Тернополя Святослав Журовский.

Укрпочта выдает LED-лампы другой фирмы (фото: facebook.com/gsvster)

Он также отметил, что не все отделения почты справляются с дополнительной нагрузкой в виде обмена, что влечет за собой дополнительные очереди.

Очередь в отделении Укрпочты в Тернополе (фото: facebook.com/gsvster)

Различия продукции этих двух фирм состоят в цене и уровне энергосбережения. LED-лампа от Osram стоит в среднем 60 гривен, а от Philips - 72 гривны.

Кроме того, более дорогая лампочка мощнее на 4 Вт и имеет более высокий эквивалент лампы накаливания. Однако, как отмечают производители, лампа от Osram прослужит на 5 000 часов дольше Philips.

Другие пользователи сообщали на странице Укрпочты в Facebook, что получали лампы класса F i G, которые имеют сомнительную энергосбережение и вообще запрещены в Европе.

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Как обменять лампочки в Украине

Авторизуйтесь в приложении "Дія"

Нажмите в меню "Услуги" и выберите "Обмен лампочек".

Укажите контактный номер телефона, отделение Укрпочты, где хотите забрать лампочки, тип и количество светодиодных ламп

после подтверждения заявления лампы будут храниться в отделении Укрпочты 5 рабочих дней

Если нет возможности заказать через "Дію", просто посетите Укрпочту. Для этого нужно с собой взять паспорт, налоговый номер и лампы. Если лампы будут налицо, их сразу же заменят.

Совершить обмен можно при условии совершеннолетия.