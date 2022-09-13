Не викидайте перегорілі світлодіодні лампочки: їх можна полагодити за лічені хвилини

Світлодіодні лампи вдертися на ринок кілька років тому. Вони економніші, працюють довше і споживають менше енергії. Однак трапляється, що світлодіодна лампочка може бути несправна або швидко перегорає.

Як відремонтувати світлодіодну лампочку

Для того, щоб відремонтувати лампочку, знадобиться паяльник і шматок дроту. Необхідно відкрутити верхню частину лампочки, щоб знайти перегорілий світлодіод, який викликає розрив ланцюга. Зверніть увагу, що може бути пошкоджено кілька світлодіодів.

Візьміть напилок і дуже акуратно підніміть цей діод. Далі розплавте шматок мідного або олов’яного дроту, припаявши його до місця несправності діода. Як тільки це буде зроблено, лампочка відновить роботу та засвітиться.

Увага, для проведення такого ремонту необхідно мати деякі поняття зі зварювання.

Зазначимо, що на відміну від традиційної лампи, світлодіодна має багато переваг.

Споживає менше енергії

Така лампочка споживає приблизно на 50% менше електроенергії, ніж звичайна. В результаті вона дозволяє щомісяця скорочувати рахунок за електроенергію, особливо коли певні приміщення потребують постійного освітлення.

Довго працює

На відміну від традиційного освітлення, такого як лампи розжарювання, діоди, з яких складається світлодіодна лампочка, не виходять з ладу швидко. Якщо ви купуєте якісну лампу, її термін служби становить від 30 000 до 50 000 годин або навіть більше залежно від моделі.

Тоді як звичайна лампочка працює близько 10 000 годин. Якщо ви займаєте простір, де потрібно кілька лампочок, то витрати на технічне обслуговування зменшуються за допомогою світлодіодних лампочок.

Стійка

Світлодіодні лампи не складаються ні зі скла, ні з нитки розжарювання, тому вони тримають краще, ніж звичайні лампи зі скляним або кварцовим покриттям.