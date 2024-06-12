Близнецы Уизли: как сейчас выглядят знаменитые братья из "Гарри Поттера" (фото)

Помните братьев-близнецов Фреда и Джорджа Уизли из "Гарри Поттера", которые не могли прожить и дня без шуток?

РБК-Украина (проект Styler) решило выяснить, как сложилась их жизнь после завершения съемок последней части франшизы и как выглядят они сейчас.

Как сейчас выглядят братья Уизли

Знаменитых рыжих братьев-близнецов Фреда и Джорджа Уизли воплотили на экране Джеймс и Оливер Фелпс.

На момент начала съемок этой саги им было всего по 14 лет. Интересно, что о прослушивании случайно узнала их мама, хотя до этого они не имели никакого опыта. Утверждение на роли стало неожиданностью для всех.

Джеймс и Оливер Фелпс (фото: кадр из фильма)

После завершения проекта оба брата продолжили актерскую карьеру. На некоторое время их пути разошлись: Джеймс снялся в фильме ужасов, а Оливер - в биографическом фильме о жизни Пикассо.

Однако позже близнецы снова объединились и снялись вместе в нескольких фильмах.

Сегодня братья Фелпс больше не участвуют в съемках, но активно занимаются благотворительностью, направленной на защиту окружающей среды и развитие медицины, включая исследования онкологических заболеваний.

Кроме того, Джеймс и Оливер активно занимаются спортом. Несмотря на то, что во время съемок им пришлось отказаться от гольфа, сейчас они находят время для этого любимого хобби, что подтверждают их профили в соцсетях.

Джеймс и Оливер Фелпс (фото: instagram.com/jamesphelps_pictures)