Маленький секрет для супер роста комнатных растений: делайте это дважды в месяц

Если вы любите комнатные растения, а они вас не очень, то есть не хотят расти как следует, для вас есть хорошая новость. Улучшить и ускорить рост можно очень простым способом. На это вы потратите копейки и немного времени дважды в месяц.

О чем идет речь – смотрите ниже в материале Styler.

Как подарить комнатным растениям пышный рост

В этом вам поможет… горячий душ. Если вы еще так не поступали, не бойтесь попробовать. Растению это не только не навредит, но и пойдет на огромную пользу.

Пошаговая инструкция

Обрежьте сухие старые листья из каждого растения. Накройте пленкой почву, чтобы не допустить лишнего увлажнения. Хорошо полейте каждое растение горячим душем. Оставьте растения в ванной обсыхать на ночь.

На следующий день их можно расставить по местам. Вы будете поражены, насколько хорошо эта процедура повлияет на ваши вазоны.

Полейте вазоны горячим душем и дайте обсохнуть

Не все растения любят такое

Помните, что некоторые красавицы, такие как фиалки и пеларгонии, так поливать не стоит. Дело в шероховатых листьях с ворсом, из-за которых растение может загнить и даже погибнуть.