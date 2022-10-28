Маленький секрет для супер роста комнатных растений: делайте это дважды в месяц
Если вы любите комнатные растения, а они вас не очень, то есть не хотят расти как следует, для вас есть хорошая новость. Улучшить и ускорить рост можно очень простым способом. На это вы потратите копейки и немного времени дважды в месяц.
О чем идет речь – смотрите ниже в материале Styler.
Как подарить комнатным растениям пышный рост
В этом вам поможет… горячий душ. Если вы еще так не поступали, не бойтесь попробовать. Растению это не только не навредит, но и пойдет на огромную пользу.
Пошаговая инструкция
- Обрежьте сухие старые листья из каждого растения.
- Накройте пленкой почву, чтобы не допустить лишнего увлажнения.
- Хорошо полейте каждое растение горячим душем.
- Оставьте растения в ванной обсыхать на ночь.
На следующий день их можно расставить по местам. Вы будете поражены, насколько хорошо эта процедура повлияет на ваши вазоны.
Полейте вазоны горячим душем и дайте обсохнуть
Не все растения любят такое
Помните, что некоторые красавицы, такие как фиалки и пеларгонии, так поливать не стоит. Дело в шероховатых листьях с ворсом, из-за которых растение может загнить и даже погибнуть.
Раньше мы писали, почему дома нельзя держать герань или как ее еще называют – пеларгонию.
Также читайте, какие цветы посадить под зиму, чтобы весной получить настоящий цветущий сад.
Кроме того, узнайте, какиекомнатные растения выгоняют из дома болезни.