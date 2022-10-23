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Вот почему в доме нельзя держать герань, или пеларгонию

Новина українською →
Воскресенье 23 октября 2022 11:14
Вот почему в доме нельзя держать герань, или пеларгонию Фото: Пеларгония (instagram.com/pelargonii_v_ukraine)
Автор: Светлана Мащенко

Пеларгония, или герань, – очень популярное комнатное растение. Она имеет большой спектр цветов, благоухающие листья, красиво и долго цветет, а еще - растение совсем некапризное в уходе. Однако есть определенные противопоказания.

Почему держать герань в доме не самая лучшая идея – читайте ниже в материале Styler.

Пеларгонию называют "мужегоном"

По одному из поверий, герань считается цветком-мужегоном. Присутствие пеларгонии дома может мешать женщине или девушке устроить личную жизнь.

Одиноким не везет с мужчинами, а семейным цветок якобы приносит несчастье в браке.

Более того, некоторые приметы говорят, что женщина, в чьем доме растет герань, обречена на одиночество.

На герань может быть аллергия

На пыльцу герани может быть аллергическая реакция у одного из членов семьи. Если вы заметили подобное, лучше замените герань другими растениями, которые не цветут или цветут крайне редко.

Все подвиды герани обладают сильным запахом, особенно герань душистая. Если задеть растение, оно заполнит ароматом весь дом. Интересно, что некоторым людям этот запах нравится, а у некоторых наоборот – вызывает отвращение.

Вот почему в доме нельзя держать герань, или пеларгонию

Фото: Герань душистая славится своим ароматом (jak.koshachek)

Кошки могут отравиться

Это растение ядовито для пушистых питомцев, любящих погрызть всякие зеленые листики. Поэтому лучше держите или повыше, или вообще откажитесь от такого растения, чтобы потом не лечить кота.

Впрочем, если вы не слишком верите в приметы, не страдаете аллергией, а ваш кот не грызет комнатные растения, никаких противопоказаний относительно герани в доме нет.

Ранее мы писали, какие цветы посадить под зиму чтобы весной получить настоящий цветущий сад.

Также читайте, какие растения лучше выбросить из дома, чтобы почувствовать себя гораздо лучше.

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