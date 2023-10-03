Запрещать или формировать здоровые пищевые привычки? Как не вырабатывать у ребенка зависимость от сладостей

Сложности во взаимоотношениях ребенка со сладостями знают все родители. И порой они не понимают, почему дети едят много сладкого, как от этого отучить и чем это может повредить здоровью ребенка.

Как сформировать ребенку здоровые пищевые привычки и не позволить ему стать сладкоежкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на педиатра и детского гастроэнтеролога Екатерину Филатову в " Бережи себе ".

Почему дети любят сладкое

Даже младенец уже знает, что такое сладкое - свои первые вкусности они пробуют еще в животике мамы, в составе амниотической жидкости. А потом они потребляют продукт с сахаром с первого дня - это молоко матери. В нем содержится молочный сахар - лактоза. Поэтому дети фактически с момента своего существования уже знают, что такое "сладкое".

ВОЗ рекомендует ограничивать потребление сахара на протяжении всей жизни, а вот детям до 2 лет не рекомендуется употреблять добавленные сахара. Кстати, именно из-за употребления сахара ребенок получит и влечение к сладкому.

В возрасте до 2 лет такое влечение еще не формируется и не стоит переживать из-за "резкой попытки". Сахар - не какое-то неизвестное для организма химическое вещество, поэтому не способно как-то не так повлиять на детский организм.

Сахар, а точнее глюкоза - это неотделимая ежедневная часть питания, без которой ребенок просто не выжил бы. И организм ребенка точно знает, что делать с этим сахаром, даже если его в рационе станет больше.

Как давать сладкое детям

После двух лет можно предлагать ребенку сладости, чтобы уменьшить формирование запретов, манипуляций и научить малыша правильным отношениям с едой. Сладости не должны быть вознаграждением и/или причиной ссор с детьми. Время от времени предлагать ребенку что-нибудь сладкое - это личное решение семьи, но лучше свести это к минимуму.

Самое главное для родителей - помочь ребенку наладить здоровые отношения с едой в долгосрочной перспективе. Чтобы ребенок в будущем мог самостоятельно ориентироваться в собственных вкусах и еде в целом, а не избегать ее. Особенно когда родители будут не рядом. Пищевые и не только ограничения в основном имеют обратный эффект.

Приучайте детей пить воду, а не сладкие напитки. К питьевой воде можно добавить лимон, ягоды или листья мяты. Компоты и компоты прекрасно смакуют без сахара.

Готовя дома, добавляйте в блюда меньше сахара, чем предлагается в рецепте или замените сахар фруктами (бананы или финики).

Вместо мороженого попробуйте заморозить домашний йогурт без сахара или сливки, перебитых в блендере с бананом или другими фруктами и ягодами.

Ограничьте потребление конфет, шоколада, пирожных. Замените их фруктами.

Проверяйте этикетки на продуктах - сахар добавляют не только в сладости, но и в соусы, полуфабрикаты и т.п. Выбирайте продукты с меньшим содержанием сахара.

Не покупайте сладости домой и не держите их в открытом для детей доступе.

Будьте примером для ребенка, в частности, относительно здоровых отношений с едой.

Старайтесь отказаться от частых перекусов.

С раннего детства:

Избегайте сладостей как можно дольше - по крайней мере, до 2 лет. Вкусовые предпочтения начинают формироваться в раннем возрасте.

Со старта прикорма познакомьте ребенка с разными вкусами и консистенциями. Это поможет развивать вкусовые предпочтения для многих продуктов с раннего возраста.

Лучший способ избегать добавленных сахаров - употреблять больше продуктов с высоким содержанием питательных веществ: фрукты, овощи, цельнозерновые, нежирные молочные продукты, нежирное мясо, птицу, рыбу.

С самого начала соблюдайте правила адаптивного кормления. Вместо того чтобы заставлять малыша есть, предлагайте ему максимально разнообразные вкусы, текстуру, подачу пищи.

Никакого пищевого насилия. Телевизор, гаджеты, игрушки - не могут использоваться во время кормления. Прием пищи должен быть за столом, без уговоров, песен, сказок. Отвлечение мешает ребенку настроиться на аппетит.

Семейные ритуалы - ребенок учится, наблюдая все вокруг. Совместная еда за столом позволяет видеть, что едят другие. Так ребенок будет общаться с семьей и усваивать ценные уроки, получаемые за столом: манеры, навыки общения, навыки питания.

Подходите к употреблению сладостей таким образом, чтобы не вызывать стыда или вины. Вместо "сахар вреден для тебя", говорите "сегодня мы будем пробовать другие блюда". Или вместо "пока не съешь овощи, сладкого не получишь", говорите: "сегодня на ужин мы будем есть печенье". Замените фразу "ты съел сегодня слишком сладкого" на "я вижу, что ты очень хочешь это съесть, но давай позже, когда будем обедать".

Как не приучать ребенка к сладостям (скриншот)

Как сладости вредят ребенку

Исследования показывают, что чрезмерное потребление сладкого оказывает негативное влияние на обучение и память ребенка. У детей могут быть метаболические последствия: жировая дистрофия печени, диабет, болезни сердца.

Также сладкое может играть негативную роль в развитии воспалительных процессов и заболеваний, в том числе астмы, акне и даже подагры. Могут возникать проблемы с пищеварением из-за влияния сахара на микробиоту и работу кишечника.

Как не приучать ребенка к сладостям (скриншот)