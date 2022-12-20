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Маленькие герои: в Украине наградили детей за отвагу во время войны (фото)

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Вторник 20 декабря 2022 13:35
Маленькие герои: в Украине наградили детей за отвагу во время войны (фото) За помощь военным наградили украинских детей (фото: ukrinform.ua)
Автор: Юлия Гаюк

19 декабря МВД Украины наградило детей, проявивших героизм во время вооруженной агрессии России против Украины. Отмечают, что дети помогали полицейским, спасателям, пограничникам и нацгвардейцам выполнять свои полномочия.

В общей сложности наградили 19 героев без оружия.

Об этом сообщает Укринформ.

Кого из маленьких героев отметили

Церемония награждения прошла 19 декабря с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского. Он поздравил детей с праздником и наградил за самоотверженность государству.

Маленькие герои: в Украине наградили детей за отвагу во время войны (фото)

За героизм и отвагу наградили маленьких украинцев (фото: ukrinform.ua)

10-летний Тимур родом из Мариуполя. С семьей они эвакуировались в Кропивницкий, где Тимур решил заняться волонтерством. Он играет в шахматы с прохожими в центре города, а заработанные деньги передает на нужды военнослужащих.

12-летняя Злата Цуркан готовит письма с поздравлениями и сладкие сюрпризы для полицейских и военных. Свои изделия девочка дарит защитникам при встрече.

Маленькие герои: в Украине наградили детей за отвагу во время войны (фото)Маленькие герои: в Украине наградили детей за отвагу во время войны (фото)

Награды получили 19 детей из разных городов Украины (фото: ukrinform.ua)

12-летняя Елена Пинчук из Житомирской области вышивает, плетет шапки, собственные изделия продает, а средства перечисляет в благотворительные фонды.

12-летний Константин Орехов спас сестру из дома, куда попала хвостовая часть ракеты "Ураган". Мальчик не растерялся и помог выбраться дедушке и бабушке.

8-летний Тимофей Федоренко с начала марта активно плетет сетки и "кикиморы", производит окопные свечи для военных.

Маленькие герои: в Украине наградили детей за отвагу во время войны (фото)

Ведущим вечером стал Тимур Мирошниченко (фото: ukrinform.ua)

Кроме того, на мероприятии присутствовали двое сыновей Монастырского – Павел и Михаил.

"И я бы очень хотел, чтобы они были похожи на вас, - настоящих героев. Потому что сегодня это непростое время показывает, что герои среди нас. Каждый из вас является героем в вашей семье, в вашем окружении. Поэтому благодарю вас", - сказал министр.

Раньше мы рассказывали, как дети Харькова получают образование в бомбоубежищах.

Читайте также историю бойца ВСУ о детях на освобожденных территориях Украины.

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