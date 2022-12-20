Маленькие герои: в Украине наградили детей за отвагу во время войны (фото)
19 декабря МВД Украины наградило детей, проявивших героизм во время вооруженной агрессии России против Украины. Отмечают, что дети помогали полицейским, спасателям, пограничникам и нацгвардейцам выполнять свои полномочия.
В общей сложности наградили 19 героев без оружия.
Об этом сообщает Укринформ.
Кого из маленьких героев отметили
Церемония награждения прошла 19 декабря с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского. Он поздравил детей с праздником и наградил за самоотверженность государству.
За героизм и отвагу наградили маленьких украинцев (фото: ukrinform.ua)
10-летний Тимур родом из Мариуполя. С семьей они эвакуировались в Кропивницкий, где Тимур решил заняться волонтерством. Он играет в шахматы с прохожими в центре города, а заработанные деньги передает на нужды военнослужащих.
12-летняя Злата Цуркан готовит письма с поздравлениями и сладкие сюрпризы для полицейских и военных. Свои изделия девочка дарит защитникам при встрече.
Награды получили 19 детей из разных городов Украины (фото: ukrinform.ua)
12-летняя Елена Пинчук из Житомирской области вышивает, плетет шапки, собственные изделия продает, а средства перечисляет в благотворительные фонды.
12-летний Константин Орехов спас сестру из дома, куда попала хвостовая часть ракеты "Ураган". Мальчик не растерялся и помог выбраться дедушке и бабушке.
8-летний Тимофей Федоренко с начала марта активно плетет сетки и "кикиморы", производит окопные свечи для военных.
Ведущим вечером стал Тимур Мирошниченко (фото: ukrinform.ua)
Кроме того, на мероприятии присутствовали двое сыновей Монастырского – Павел и Михаил.
"И я бы очень хотел, чтобы они были похожи на вас, - настоящих героев. Потому что сегодня это непростое время показывает, что герои среди нас. Каждый из вас является героем в вашей семье, в вашем окружении. Поэтому благодарю вас", - сказал министр.
Раньше мы рассказывали, как дети Харькова получают образование в бомбоубежищах.
Читайте также историю бойца ВСУ о детях на освобожденных территориях Украины.