Маленькі герої: в Україні нагородили дітей за відвагу під час війни (фото)
19 грудня МВС України нагородило дітей, які проявили героїзм під час збройної агресії Росії проти України. Відзначають, що ці діти допомагали поліцейським, рятувальникам, прикордонникам і нацгвардійцям виконувати свої повноваження.
Загалом нагородили 19 героїв без зброї.
Про це повідомляє Укрінформ.
Кого з маленьких героїв відзначили
Церемонія нагородження відбулася 19 грудня за участю міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Він привітав дітей зі святом і нагородив за самовідданість державі.
За героїзм і відвагу нагородили маленьких українців (фото: ukrinform.ua)
10-річний Тимур родом із Маріуполя. З родиною вони евакуювалися до Кропивницького, де Тимур вирішив зайнятися волонтерством. Він грає у шахи з перехожими у центрі міста, а зароблені кошти передає на потреби військовослужбовців.
12-річна Злата Цуркан готує листи з привітаннями та солодкі сюрпризи для поліцейських і військових. Свої вироби дівчинка дарує захисникам при зустрічі.
Нагороди отримали 19 дітей із різних міст України (фото: ukrinform.ua)
12-річна Олена Пінчук з Житомирської області вишиває, плете шапки тощо, власні вироби продає, а кошти перераховує у благодійні фонди.
12-річний Костянтин Орехов врятував сестру з будинку, куди влучила хвостова частина ракети "Ураган". Хлопчик не розгубився та допоміг вибратися дідусю та бабусі.
8-річний Тимофій Федоренко з початку березня активно плете сітки та "кікімори", виготовляє окопні свічки для військових.
Ведучим вечора став Тимур Мірошниченко (фото: ukrinform.ua)
Крім того, на заході були присутні двоє синів Монастирського - Павло і Михайло.
"І я б дуже хотів, щоб вони були схожі на вас, - справжніх героїв. Тому що сьогодні цей непростий час показує, що герої серед нас. Кожен з вас є героєм у вашій родині, у вашому оточенні. Тому дякую вам", - сказав міністр.
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