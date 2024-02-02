Известный ведущий идет служить в ВСУ: "мобилизацию хочу воспринимать как вызов"

Ведущий Вікна-новини на СТБ и телемарафона Орест Дрималовский заявил, что будет защищать Украину в рядах Вооруженных сил. По его словам, к получению повестки он был морально готов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий журналиста Фактам ICTV .

Орест Дрималовский идет служить в ВСУ

О своем решении ведущий сообщил 2 января в эфире национального телемарафона Єдині новини. Для него он сегодня стал крайним.

Как признался Орест, как только ему пришла повестка - он сразу поехал во Львов, где стоит на учете, и прошел все этапы перед мобилизацией.

"Я не представляю своей жизни в эмиграции. Хочу работать в Украине, хочу здесь создать семью и строить собственное дело, хочу, чтобы здесь жили мои будущие дети. Чтобы это все было - нужно сохранить государство", - подчеркнул журналист.

"Чтобы сохранить государство - нужно пойти в армию, когда государство в этом нуждается. Логика максимально проста", - продолжил он.

Орест Дрималовский (фото: facebook.com/drymalovsky)

Дрималовский не скрывает: ему страшно, поэтому к мобилизации он готовился прежде всего морально.

"Прошел несколько тренингов по оказанию первой домедицинской помощи. Практиковал основы огневой подготовки. Достаточно ли этого достаточно? Конечно, нет. Мобилизацию хочу воспринимать как вызов. Постараюсь постоянно совершенствовать свои навыки, чтобы быть максимально эффективным там, где буду", - рассказал ведущий.

Орест также убежден, что проведение мобилизации в Украине является вопросом справедливости, особенно учитывая то, что многие военные нуждаются в неотложном отдыхе.

Орест Дрималовский (фото: facebook.com/drymalovsky)

Мужчина надеется, что "украинцы достойно пройдут этот тест на взрослость, а не будут искать путей через Тису или коррупционных решений".

Краткая биография Ореста Дрималовского

Дрималовский в журналистике с 2015 года.

Учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, работал в нескольких львовских интернет-изданиях.

В 2019-м стал корреспондентом новостей львовского телеканала "Перший Західний".. Впоследствии - ведущим программы "Очі" на этом же телеканале.

Летом 2020-го он переехал в Киев и стал корреспондентом на СТБ.