Макрон зазначив послаблення карантину і випив за Україну під тост "Будьмо!" (Відео)

Також з'явилося відповідне відео.

Макрон брав участь у цьому урочистому відкритті літніх терас закладів на одній з вулиць французької столиці. Власники пригостили президента коктейлем.

Перед тим як випити, глава держави виголосив фразу "à ta santé!", що можна назвати тостом "ваше здоров'я!" або "за здоров'я!".

У цей момент поруч хтось із групи людей крикнув українською мовою "Будьмо!", і Макрон обернувся на тост, впізнавши мову, посміхнувся і проказав "À l'ukraine!", підняв келих і випив "За Україну".

Відео: Еммануель Макрон підняв келих під український тост у Парижі

Ролик викликав в мережі масу позитивних коментарів і репостів.