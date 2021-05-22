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Макрон зазначив послаблення карантину і випив за Україну під тост "Будьмо!" (Відео)

Автор: Володимир Костирін

Президент Франції Еммануель Макрон відзначив послаблення карантину в країні та відкриття літніх терас барів, кафе і ресторанів для відвідувачів, піднявши келих і випивши коктейль... за Україну. Випадок стався в Парижі та потрапив на камери журналістів.

Про це передає посольство України у Франції на сторінці в Twitter.

Також з'явилося відповідне відео.

Макрон брав участь у цьому урочистому відкритті літніх терас закладів на одній з вулиць французької столиці. Власники пригостили президента коктейлем.

Перед тим як випити, глава держави виголосив фразу "à ta santé!", що можна назвати тостом "ваше здоров'я!" або "за здоров'я!".

У цей момент поруч хтось із групи людей крикнув українською мовою "Будьмо!", і Макрон обернувся на тост, впізнавши мову, посміхнувся і проказав "À l'ukraine!", підняв келих і випив "За Україну".

Відео: Еммануель Макрон підняв келих під український тост у Парижі

Ролик викликав в мережі масу позитивних коментарів і репостів.

Раніше повідомлялося, що нещодавно в ході візиту до Києва президент Литви виступив у Верховній Раді гідною мовою - українською. Що саме говорив Гітанас Науседа у своїй потужній промові, можна подивитися на відео.

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Новини України УкраїнаПарижукраинский языккафеЕммануель МакронКарантин