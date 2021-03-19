Президент Литви виступив у Раді достойною мовою - українською: потужне відео

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва і виступив у Верховній Раді. Цікаво, що він говорив з трибуни українською мовою.

Про що саме говорив президент Литви - дивіться у відео нижче.

Як Науседа в Раді українською говорив

Науседа згадав у своїй промові про спільних українсько-литовських героїв та засудив агресію Росії на сході нашої країни.

"Шановний голово Верховної Ради. Шановні депутати Верховної Ради, дорогі брати і сестри українці. Я прибув до вашої країни зі звісткою дружби і співпраці. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено", - почав він українською, зірвавши бурхливі оплески у залі.

Також президент Литви сказав, що наші країни "завжди зможуть спиратися на своє спільне минуле".

"30 років тому, коли Литва боронила свою свободу під час кривавих січневих подій, українські добровольці поспішали на допомогу пліч-о-пліч із героями нашої свободи. І ми, литовці, кожного разу були поруч, коли народ України ставав на захист своєї гідності", - заявив він.

"Ми торгували, вели культурний обмін, чинили опір спільному ворогові. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації цінності. Пошану до верховенства права, свободу людини і демократію. Невипадково саме тут, у Києві, спочив переможець битви під Оршею Костянтин Острозький, а в Острозі - герой Хотина Ян Кароль Ходкевич", - додав литовець.

Крім того Науседа ще раз сказав про тверде невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

"Крим - це Україна!" - додав він.

Президент Литви виступив у Раді українською