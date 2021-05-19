У Франції вперше з жовтня ресторани почали приймати відвідувачів

Відсьогодні у Франції барам, кафе та ресторанам вперше з жовтня 2020 року дозволено відкривати свої літні тераси для відвідувачів. Також 19 травня відкриваються всі магазини, які не входять в категорія "найбільш важливих".

Зазначається, що останні пару днів власники закладів громадського харчування, що не мали літньої тераси, були зайняті їхнім монтуванням.

У Парижі міська влада закликала до "терпимості і терпіння" роздратованих місцевих жителів, які були незадоволені будівельними роботами на вулицях міста.

Власникам барів, кафе та ресторанів нагадали також про виняткові правила, які запроваджені до 1 липня. Згідно із ними, власники мають підписати та демонструвати "хартію" належної поведінки, обіцяючи, серед іншого, не перекривати тротуари, обмежувати шум та гарантувати чистоту громадського простору, який вони займають. Їм також заборонено користуватися пластиковими склянками або столовими приборами, а також використовувати газові чи електричні обігрівачі для тераси.

У кожній групі столів допускається щонайбільше шість осіб, хоча, згідно з карантинними правилами, до 10 людей можуть зібратися у громадському просторі. Маски залишаються обов'язковими для всіх закритих громадських приміщень та на вулицях великих міст.

У середу також відновлюють роботу всі магазини. Дотепер працювали лише "найважливіші" магазини. Також відновлюється робота кінотеатрів, музеїв, театрів, не критих спортивних споруд та тренажерних залів, за виключенням виняткових обставин.

Початок загальнонаціонального комендантського часу відсунули на дві години пізніше. Він діятиме з 21:00 до 6 ранку. Вийти на вулицю в ці години можна лише за спеціальною перепусткою з обґрунтуванням причини.