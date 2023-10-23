Бывший шеф-повар МакДональдса рассказал, почему на их кухне нет ножей
Бывший шеф-повар McDonald’s объяснил людям, почему на кухнях сети нет ножей и сотрудники не имеют к ним доступа.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на TikTok повара.
Так почему же в "маке" нет ножей
Бывший шеф-повар McDonald’s Майк Харач (chefmikeharacz) часто публикует видео в TikTok, рассказывая истории о том, как они составляют меню, лайфхаки с фаст-фудом и многое другое.
В недавнем ролике он раскрыл неожиданную новость, отвечая на вопрос пользователя.
"Если бы я хотел, чтобы Макдональдс разрезал мне бургер пополам, есть ли у них вообще для этого доступ к ножу?" - спросили повара.
Он ответил, что в сети быстрого питания нет ножей. Дело в том, что сотрудникам ножи абсолютно не нужны.
"Сыр поставляется нарезанным, помидоры - предварительно нарезанными, салат — натертым. Я думаю, что есть дольки лимона, но они тоже уже порезаны", - сообщил Майк.
По его словам, лук для бургеров тоже уже нарезан.
Пользователи TikTok в комментариях были шокированы, услышав эту информацию, а некоторые задавались вопросом, какие инструменты они бы использовали для человека, который хочет разрезать свой гамбургер пополам.
@chefmikeharacz
Replying to @that1guyinthecomments Former #McDonalds corporate chef talks about knives in the kitchen. #mcdonaldssecrets #McDonaldsSecret #mcdonaldsworker #mcdonaldslife #McDonaldsTikTok #FastFood #FastFoodSecrets #FastFoodSecret #FastFoodTikTok #McDonaldsmenuoriginal sound - Chef Mike Haracz
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