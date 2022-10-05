ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы рассказали, почему так сильно ждали возвращения МакДональдс

Новина українською →
Украина, Среда 05 октября 2022 13:10
Украинцы рассказали, почему так сильно ждали возвращения МакДональдс Открытие "маков" считают эффективным вкладом в экономику (коллаж: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Открытие МакДональдс в Украине до сих пор влечет за собой длинные очереди и отсутствие доступных курьеров, чтобы сделать заказ онлайн.

А более 25% украинцев ждали "мак", потому что это значительное влияние на экономику. Об этом говорится в исследовании Kantar.

Почему украинцы обрадовались возвращению ресторанов МакДональдс

По данным исследования, 27% украинцев считают МакДональдс хорошей инвестицией в экономику, ведь это увеличивает поступление налога и автоматически открывает десятки тысяч рабочих мест.

Еще 10% видят в этом признак восстановления и стабильности и даже намек на скорую победу. 11% опрошенных радуются, потому что любят культовый фаст-фуд, а 14% украинцев убеждены, что это хорошее место для досуга.

Однако есть респонденты, которые не оценили открытие "маков". Так, например, 15% опрошенных не посещают такие заведения, а 10% отметили, что во время войны это некстати и дорого.

Украинцы рассказали, почему так сильно ждали возвращения МакДональдс

Где сегодня работают "маки"

Пока сеть МакДональдс открылась только в Киеве по следующим адресам:

  • просп. Гагарина, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • ул. Михаила Гришко, 7
  • ул. Теодора Драйзера, 4
  • ул. Вышгородская, 33-А
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • просп. Академика Палладина, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонский, 26-А

В этих заведениях можно посидеть внутри, забрать заказ на МакДрайв или оформить доставку на дом.

Рестораны работают с 9.00 до 21.00, а во время воздушной тревоги закрываются. В дальнейшем компания планирует открывать заведения в западных областях Украины.

Раньше мы рассказали, сколько стоит "мак" в разных странах мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Экономика Украины МакДональдс