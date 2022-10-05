Украинцы рассказали, почему так сильно ждали возвращения МакДональдс

Открытие МакДональдс в Украине до сих пор влечет за собой длинные очереди и отсутствие доступных курьеров, чтобы сделать заказ онлайн.

А более 25% украинцев ждали "мак", потому что это значительное влияние на экономику. Об этом говорится в исследовании Kantar.

Почему украинцы обрадовались возвращению ресторанов МакДональдс

По данным исследования, 27% украинцев считают МакДональдс хорошей инвестицией в экономику, ведь это увеличивает поступление налога и автоматически открывает десятки тысяч рабочих мест.

Еще 10% видят в этом признак восстановления и стабильности и даже намек на скорую победу. 11% опрошенных радуются, потому что любят культовый фаст-фуд, а 14% украинцев убеждены, что это хорошее место для досуга.

Однако есть респонденты, которые не оценили открытие "маков". Так, например, 15% опрошенных не посещают такие заведения, а 10% отметили, что во время войны это некстати и дорого.

Где сегодня работают "маки"

Пока сеть МакДональдс открылась только в Киеве по следующим адресам:

просп. Гагарина, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

ул. Михаила Гришко, 7

ул. Теодора Драйзера, 4

ул. Вышгородская, 33-А

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Академика Палладина, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонский, 26-А

В этих заведениях можно посидеть внутри, забрать заказ на МакДрайв или оформить доставку на дом.

Рестораны работают с 9.00 до 21.00, а во время воздушной тревоги закрываются. В дальнейшем компания планирует открывать заведения в западных областях Украины.