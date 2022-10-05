Украинцы рассказали, почему так сильно ждали возвращения МакДональдс
Открытие МакДональдс в Украине до сих пор влечет за собой длинные очереди и отсутствие доступных курьеров, чтобы сделать заказ онлайн.
А более 25% украинцев ждали "мак", потому что это значительное влияние на экономику. Об этом говорится в исследовании Kantar.
Почему украинцы обрадовались возвращению ресторанов МакДональдс
По данным исследования, 27% украинцев считают МакДональдс хорошей инвестицией в экономику, ведь это увеличивает поступление налога и автоматически открывает десятки тысяч рабочих мест.
Еще 10% видят в этом признак восстановления и стабильности и даже намек на скорую победу. 11% опрошенных радуются, потому что любят культовый фаст-фуд, а 14% украинцев убеждены, что это хорошее место для досуга.
Однако есть респонденты, которые не оценили открытие "маков". Так, например, 15% опрошенных не посещают такие заведения, а 10% отметили, что во время войны это некстати и дорого.
Где сегодня работают "маки"
Пока сеть МакДональдс открылась только в Киеве по следующим адресам:
- просп. Гагарина, 2-А
- просп. Бажана, 3-Б
- ул. Михаила Гришко, 7
- ул. Теодора Драйзера, 4
- ул. Вышгородская, 33-А
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- просп. Академика Палладина, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонский, 26-А
В этих заведениях можно посидеть внутри, забрать заказ на МакДрайв или оформить доставку на дом.
Рестораны работают с 9.00 до 21.00, а во время воздушной тревоги закрываются. В дальнейшем компания планирует открывать заведения в западных областях Украины.
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