Почему мы так долго открывались? В McDonald's высказались об изменениях в работе из-за войны

Основным вызовом при возобновлении работы сети ресторанов McDonald's в Украине после длительной паузы из-за полномасштабного вторжения РФ для компании стало не просто возобновление этой операционной деятельности, а адаптация - как в ней по-другому работать, в условиях войны.

Об этом рассказала CEO McDonald's на рынках в Украине, Чехии и Словакии Юлия Бадритдинова в ходе онлайн-конференции Forbes.

"Почему мы так долго открывались с момента принятия решения? Желание было людей, чтобы мы открылись быстрее, и много было: "мы открываемся уже в августе...", "уже завтра..." Основной историей было принятие решения о подготовке людей", - отметила она.

В частности, речь идет о переподготовке персонала "Маков", чтобы сотрудники заведений могли эффективно работать в новых реалиях, не подвергались стрессам, а также с учетом ситуации по безопасности для самих посетителей.

"Работников нужно было переучить, их нужно было подготовить с точки зрения коммуникации. Мы начали готовить наши тренинговые программы. Мы предоставили возможность проверки на посттравматический синдром, чтобы если человек замечает, что имеет признаки этого синдрома, он может обратиться к психологу. Нам нужно было подготовить людей - это было основное", - пояснила Бадритдинова.

После того как в руководстве McDonald's определили рестораны, которые будут снова открыты, потребовалось собрать большие команды, более ста человек, для работы в этих заведениях.

"Основной челлендж в том, что эти команды, собранные очень часто сейчас из разных ресторанов, из разных городов, потому что люди переезжают. И еще - как создать такие команды, чтобы они заработали эффективно", - рассказала она.

Так, учитывая время, сколько персонал не работал, сотрудникам требовалось восстановить знания, психологическое состояние.

"И в момент, когда они открываются, у них нет возможности постепенно обновляться, а просто в этот самый момент у тебя стоят огромные очереди сначала курьеров, а затем посетителей, и бешеный темп, и бешеное количество бургеров. Совершенно другая модель внутри производства...

...Потому что несмотря на то, что мы сократили меню, у нас изменилось потребление - что люди заказывают, и обеспечить с первого же дня эффективную работу ресторана, чтобы не разочаровать наших людей, и при этом обеспечить закрытие ресторана, когда раздаются сирены - вот это основные наши челленджи", - отметила Бадритдинова.

Видео: в McDonald's высказались о запуске работы ресторанов в Украине после российского полномасштабного вторжения