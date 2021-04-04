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Магнітні бурі підірвуть голови: очікується дві хвилі поспіль

Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі у квітні можуть доставити чимало клопоту мешканцям Землі, оскільки вони будуть затяжними та частими. Рівень цих бур високий, а це значить, що нездужання зможуть відчути багато жителів планети.

Як повідомляється на сайті лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, найближчим часом очікується дві сильні магнітні бурі.

Магнітна буря 8-10 квітня

Ця буря буде складна і Землю буде штормити три дні поспіль. Перші дні вплив буде помірним, а 10 квітня очікується пік, якому фахівці присвоїли рівень G1. Така хвиля може викликати головні болі, дратівливість, недосипання і загальне погіршення стану здоров'я не тільки у метеозалежних людей, але й у всіх абсолютно.

Магнітна буря 16-17 квітня

Ця буря теж буде затяжна, але іншого порядку – 16 квітня очікується сильний метеоудар, до рівня G1. А 17 квітня буря піде на спад. Така хвиля теж може доставити немало клопоту зі здоров'ям.

Магнітні бурі у квітні 2021

Які симптоми можуть спостерігатися:

  • Погіршення сну
  • Втрата працездатності
  • Порушення концентрації
  • Відчуття сильної втоми
  • Головні болі
  • Сонливість
  • Дратівливість
  • Скачки артеріального тиску
  • Погіршення хронічних захворювань

Як уникнути погіршення здоров'я

Дотримуватися режиму сну і повноцінно висипатися

Гуляти на свіжому повітрі, відпочивати та обов'язково робити мінімальні фізичні вправи

Не конфліктувати та по максимуму уникати стресових ситуацій

З раціону харчування виключити шкідливу, жирну і гостру їжу, а також алкоголь

Кількість кави в раціоні – знизити, а кількість звичайної води-збільшити

Людям з хронічними захворюваннями більше відпочивати, не перенапружуватися і тримати під руками необхідні ліки

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог пояснила, як позбавитися від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.

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