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Магнитные бури взорвут головы: ожидается две волны подряд

Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в апреле могут доставить немало хлопот жителям Земли, так как они будут затяжными и частыми. Уровень этих бурь высокий, а это значит, что недомогание смогут почувствовать многие жители планеты.

Как сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, в ближайшее время ожидается две сильные магнитные бури.

Магнитная буря 8-10 апреля

Эта буря будет сложная и Землю будет штормить три дня подряд. Первые дня воздействие будет умеренным, а 10 апреля ожидается пик, которому специалисты присвоили уровень G1. Такая волна может вызвать головные боли, раздражительность, недосыпание и общее ухудшение состояние здоровья не только у метеозависимых людей, но и у всех абсолютно.

Магнитная буря 16-17 апреля

Эта буря тоже будет затяжная, но другого порядка – 16 апреля ожидается сильный метеоудар, до уровня G1. А 17 апреля буря пойдет на спад. Такая волна тоже может доставить немало хлопот со здоровьем.

Магнитные бури в апреле 2021

Какие симптомы могут наблюдаться:

  • Ухудшение сна
  • Потеря работоспособности
  • Нарушение концентрации
  • Ощущение сильной усталости
  • Головные боли
  • Сонливость
  • Раздражительность
  • Скачки артериального давления
  • Ухудшение хронических заболеваний

Как избежать ухудшения здоровья

Соблюдать режим сна и полноценно высыпаться

Гулять на свежем воздухе, отдыхать и обязательно делать минимальные физические упражнения

Не конфликтовать и по максимуму избегать стрессовых ситуаций

Из рациона питания исключить вредную, жирную и острую пищу, а также алкоголь

Количество кофе в рационе – снизить, а количество обычной воды –увеличить

Людям с хроническими заболеваниями больше отдыхать, не перенапрягаться и держать под руками необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог объяснила, как избавиться от метеозависимости навсегда.

А также рассказывали о том, что ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях.

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Новости Украины магнитная буряздоровье
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