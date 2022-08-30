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Магнітні бурі у вересні 2022: які дні будуть найнебезпечнішими

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Вівторок 30 серпня 2022 21:52
Магнітні бурі у вересні 2022: які дні будуть найнебезпечнішими Фото: Календар магнітних бур на вересень 2022 (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У вересні очікується кілька магнітних бур різної інтенсивності. Дві з них будуть досить сильними, ще дві - середньої інтенсивності й дві слабкі магнітні бурі.

Які дні у вересні 2022 будуть небезпечними через вплив магнітних бур, розповіли на сайті Meteoagent.

Сонячні (геомагнітні) бурі - це викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші впливи, через які енергія від сонця розсіюється на всі боки, в тому числі й в бік Землі. При зіткненні з магнітосферою відбувається геомагнітна активність.

Залежно від активності Сонця визначають Індекс магнітних бур. Слабші зазвичай непомітні й ці коливання відчувають тільки метеочутливі люди.

Бурі середньої та високої інтенсивності можуть впливати на самопочуття всіх людей на планеті. А при високому індексі буря може також порушувати роботу електричних приладів.

Календар магнітних бур на вересень 2022

3-6 вересня - сильна магнітна буря

10 вересня - незначні коливання

13-15 вересня - помірні магнітні коливання

16-17 вересня - незначні коливання

22-25 вересня - магнітна буря середньої інтенсивності

26 вересня - потужна магнітна буря

Як магнітна буря впливає на людей

У дні магнітних бур можуть бути незначне погіршення здоров'я, головні болі. Найчастіше люди відчувають млявість, запаморочення, ломоту в кінцівках, сонливість.

Емоційний настрій виходить їх ладу, може з'явитися дратівливість, агресія, депресивні стани. У такі дні складніше зосередитися і працювати в повну силу.

Також можуть бути коливання тиску, проблеми з серцем або судинами, тривожність і загострення хронічних захворювань.

Як пережити магнітні бурі

У такі дні медики радять знизити фізичне і психоемоційне навантаження, повноцінно висипатися, гуляти на свіжому повітрі, добре харчуватися і виключити шкідливу їжу з раціону.

Від алкоголю, гострої та солоної їжі, від великої кількості кави та сигарет - рекомендується відмовитися.

Гарне вплив має помірне спортивне навантаження (зал варто замінити на басейн), контрастний душ, відпочинок, чай з травами.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, висипатися, тримати під руками необхідні ліки.

До речі, раніше ми писали про те, як правильно відпочивати під час війни, щоб швидко відновити сили та енергію.

А ще розповідали про те, що гінеколог дала поради, як впоратися з ПМС.

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