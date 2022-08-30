Магнитные бури в сентябре 2022: какие дни будут самыми опасными

В сентябре ожидается несколько магнитных бурь разной интенсивности. Две из них будут достаточно сильными, еще две - средней интенсивности и две слабые магнитные бури.

Какие дни в сентябре 2022 будут опасными из-за воздействия магнитных бурь, рассказали на сайте Meteoagent.

Солнечные (геомагнитные) бури - это выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие воздействия, из-за которых энергия от Солнца рассеивается во все стороны, в том числе и в сторону Земли. При столкновении с магнитосферой происходит геомагнитная активность.

В зависимости от активности Солнца определяют индекс магнитных бурь. Более слабые обычно незаметны и эти колебания чувствуют только метеочувствительные люди.

Бури средней и высокой интенсивности могут влиять на самочувствие всех людей на планете. А при высоком индексе буря может также нарушать работу электрических приборов.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2022

3-6 сентября - сильная магнитная буря

10 сентября - незначительные колебания

13-15 сентября - умеренные магнитные колебания

16-17 сентября - незначительные колебания

22-25 сентября - магнитная буря средней интенсивности

26 сентября - мощная магнитная буря

Как магнитная буря влияет на людей

В дни магнитных бурь могут быть незначительное ухудшение здоровья, головные боли. Чаще всего люди чувствуют вялость, головокружение, ломоту в конечностях, сонливость.

Эмоциональное настроение выходит их строя, может появиться раздражительность, агрессия, депрессивные состояния. В такие дни сложнее сосредоточиться и работать в полную силу.

Также могут быть колебания давления, проблемы с сердцем или сосудами, тревожность и обострение хронических заболеваний.

Как пережить магнитные бури

В такие дни медики советуют снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно высыпаться, гулять на свежем воздухе, хорошо питаться и исключить вредную пищу из рациона.

От алкоголя, острой и соленой пищи, от большого количества кофе и сигарет - рекомендуется отказаться.

Хорошее воздействие имеет умеренная спортивная нагрузка (зал стоит заменить на бассейн), контрастный душ, отдых, чай с травами.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, высыпаться, держать под руками необходимые лекарства.