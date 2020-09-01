Магнітні бурі у вересні 2020: названі дати сильних метеоударів

Магнітні бурі у вересні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Сильна магнітна буря очікується в кінці вересня

Магнітні бурі у вересні 2020 будуть накривати Землю не так часто, але в другій половині місяця нас чекають метеохвилювання рівня G1. Вони триватимуть два дні та можуть спровокувати проблеми зі здоров'ям у метеозалежних людей, гіпертоніків, людей з хворобами серця, судин. Та й у здорової людини може просто розболітися голова.

Про дати магнітних бур повідомила лабораторія рентгенівської астрономії ФІАН. Styler же розповість вам, як уберегтися від проблем зі здоров'ям і уникнути поганого самопочуття.

Коли чекати магнітної бурі

Коливання рівня G1 очікуються 24 і 25 вересня, а незначні сплески: 2, 3, 18, 19 числа.

Магнітні бурі у вересні 2020 (скрін: tesis.lebedev.ru)

Зазначимо, що у період магнітних бур багато людей скаржаться на зміни організму, але сучасна наука ставить вплив геоштормів на людину під питання.

Як захиститися від магнітних бур і як вони впливають на організм

Багато лікарів кажуть, що у період магнітної бурі можуть виникнути проблеми зі сном, з'явитися дратівливість і нервозність. Не виключені раптові напади головного болю, а у людей з хронічними недугами може статися загострення.

Медики радять у ці дні уникати стресових ситуацій, пити розслаблюючі чаї, а перед сном можна прийняти теплу ванну з ароматичними маслами або солями.

Ще кілька порад, як захистити себе від геошторму:

потрібно пити в достатній кількості воду і відмовитися від шкідливої їжі,

не вживайте алкоголь, відмовтеся від куріння, менше кави і інших збудливих напоїв,

фізичні навантаження повинні бути мінімальними - замість походу в спортзал і силових вправ краще прогуляйтеся на повітрі.

Раніше ми писали, що вчені зробили відкриття про неандертальців, яке може перевернути історію.

Також повідомлялося про практичні поради лікаря, який розповів, як вижити під час різких перепадів погоди.