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Вчені зробили відкриття про неандертальців, яке може перевернути історію

Понеділок 31 серпня 2020 22:02
Вчені зробили відкриття про неандертальців, яке може перевернути історію
Відкриття про неандертальців переверне історію (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені заявили про сенсаційне відкриття про життя неандертальців

Вчені зробили сенсаційне відкриття про неандертальців, яке може змінити історичні уявлення про те, в яких умовах жили попередники сучасної людини.

Так, у статті PLOS One йдеться, що зміна кліматичних умов підштовхнула неандертальців до виготовлення складніших знарядь праці.

Такий висновок зробили дослідники з Німеччини та Італії, виявивши у одній з печер Нижньої Баварії унікальні знахідки.

Неандертальці жили від 130 до 28 тисяч років тому в Європі і Азії. І близько 100 тисяч років тому самим універсальним знаряддям у них був кам'яний клин-ніж. І різноманітність цих ножів змусила вчених задуматися, навіщо вони знадобилися неандертальцям.

Вчені дійшли до висновку, що виготовлення ножів було реакцією на рухливий спосіб життя в першу половину останнього льодовикового періоду. Ймовірно, це допомагало неандертальцям справлятися з нестачею природних ресурсів.

Відзначимо, що не так давно вчені прийшли до несподіваного висновку. Як виявилося, неандертальці також причетні до формування генної структури людини (раніше їх не вважали нашими предками). Останні дослідження кажуть, що від 1% до 4% геному євразійців успадковано від неандертальців.

Раніше ми писали, що в схильності до коронавірусу винні гени неандертальців. Учені недавно зробили дивну заяву.

Також повідомлялося, що вчені NASA виявили над Землею гігантську аномалію.

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