Магнитные бури в сентябре 2020: названы даты сильных метеоударов

Сильная магнитная буря ожидается в конце сентября
Магнитные бури в сентябре 2020 будут накрывать Землю не так часто, но во второй половине месяца нас ждут метеоволнения уровня G1. Они продлятся два дня и могут спровоцировать проблемы со здоровьем у метеозависимых людей, гипертоников, людей с болезнями сердца, сосудов. Да и у здорового человека может попросту разболеться голова.
Про даты магнитных бурь сообщила лаборатория рентгеновской астрономии ФИАН. Styler же расскажет вам, как уберечься от проблем со здоровьем и избежать плохого самочувствие.
Когда ждать магнитной бури
Колебания уровня G1 ожидаются 24 и 25 сентября, а незначительные всплески: 2, 3, 18, 19 числа.
Магнитные бури в сентябре 2020 (скрин: tesis.lebedev.ru)
Отметим, что в период магнитных бурь многие люди жалуются на изменения организма, но современная наука ставит влияние геоштормов на человека под вопрос.
Как защититься от магнитных бурь и как они влияют на организм
Многие врачи говорят, что в период магнитной бури могут возникнуть проблемы со сном, появиться раздражительность и нервозность. Не исключены внезапные приступы головной боли, а у людей с хроническими недугами может случиться обострение.
Медики советуют в эти дни избегать стрессовых ситуаций, пить расслабляющие чаи, а перед сном можно принять теплую ванную с ароматическими маслами или солями.
Еще несколько советов, как защитить себя от геошторма:
Ранее мы писали, что ученые сделали открытие про неандертальцев, которое может перевернуть историю.
Также сообщалось о практических советах врача, который рассказал, как выжить во время резких перепадов погоды.