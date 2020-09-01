Магнитные бури в сентябре 2020: названы даты сильных метеоударов

Магнитные бури в сентябре 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Сильная магнитная буря ожидается в конце сентября

Магнитные бури в сентябре 2020 будут накрывать Землю не так часто, но во второй половине месяца нас ждут метеоволнения уровня G1. Они продлятся два дня и могут спровоцировать проблемы со здоровьем у метеозависимых людей, гипертоников, людей с болезнями сердца, сосудов. Да и у здорового человека может попросту разболеться голова.

Про даты магнитных бурь сообщила лаборатория рентгеновской астрономии ФИАН. Styler же расскажет вам, как уберечься от проблем со здоровьем и избежать плохого самочувствие.

Когда ждать магнитной бури

Колебания уровня G1 ожидаются 24 и 25 сентября, а незначительные всплески: 2, 3, 18, 19 числа.

Магнитные бури в сентябре 2020 (скрин: tesis.lebedev.ru)

Отметим, что в период магнитных бурь многие люди жалуются на изменения организма, но современная наука ставит влияние геоштормов на человека под вопрос.

Как защититься от магнитных бурь и как они влияют на организм

Многие врачи говорят, что в период магнитной бури могут возникнуть проблемы со сном, появиться раздражительность и нервозность. Не исключены внезапные приступы головной боли, а у людей с хроническими недугами может случиться обострение.

Медики советуют в эти дни избегать стрессовых ситуаций, пить расслабляющие чаи, а перед сном можно принять теплую ванную с ароматическими маслами или солями.

Еще несколько советов, как защитить себя от геошторма:

нужно пить в достаточном количестве воды и отказаться от вредной пищи,

не употребляйте алкоголь, откажитесь от курения, меньше кофе и других бодрящих напитков,

физические нагрузки должны быть минимальными - вместо похода в спортзал и силовых упражнений лучше прогуляйтесь на воздухе.

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