Магнітні бурі у розпалі: коли очікується наступна хвиля і як це пережити

Магнітні бурі у травні особливо важкі, оскільки в цьому році весняна погода лякає різкими перепадами температур і погодних умов. Експерти розповіли, коли в травні очікується сильний метеошторм і як захистити свій організм від шкідливого впливу.

Магнітні бурі – це реакція магнітної сфери планети Земля на великі потоки сонячного вітру.

"Сонячний вітер на відміну від сонячного світла летить до нас досить довго. Він впливає на магнітну оболонку землі та виникає обурення магнітної оболонки", – пояснив астрофізик Олексій Стєклов в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Людський організм повністю пронизаний біологічними струмами, які реагують на всі магнітні зміни сфери планети Земля. 4 травня був перший день, коли люди могли відчути на собі ці потоки сонячного вітру. Далі магнітні бурі будуть двадцять третього і двадцять дев'ятого травня.

"Біль у серці, підвищення або зниження артеріального тиску. Зміна настрою, поява головного болю, а також відчуття пульсації у скронях. Це стан, коли пацієнт сам не може пояснити, що з ним відбувається", – прокоментував лікар Віктор Сидоренко в ефірі каналу "Україна".

За словами лікарів – метеозалежність можна і набути. До цього призводить малорухливість, рідкісні прогулянки на свіжому повітрі, перебування в замкнутому просторі – саме стиль життя карантину. Але це не означає, що всім відразу треба бігти на вулицю. Метеозалежним людям треба просто дотримуватися деяких правил:

обов'язково провітрюйте приміщення не менше трьох разів на день;

виключіть з раціону каву, замінивши його трав'яними чаями;

у ці дні корисно приймати контрастний душ – це допоможе налагодити тиск і усунути головний біль.

А якщо не допомогло, то замість пігулок з'їжте що-небудь солоденьке – і настрій покращиться, і метеозалежність буде менш відчутною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у травні Україну накриє кількома сильними магнітними бурями.