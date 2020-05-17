Магнитные бури в разгаре: когда ожидается следующая волна и как это пережить

Магнитные бури в мае особенно тяжелы, так как в этом году весенняя погода пугает резкими перепадами температур и погодных условий. Эксперты рассказали, когда в мае ожидается сильный метеошторм и как защитить свой организм от пагубного воздействия.

Магнитные бури – это реакция магнитной сферы планеты Земля на большие потоки солнечного ветра.

"Солнечный ветер в отличие от солнечного света летит к нам довольно долго. Он влияет на магнитную оболочку земли и возникает возмущение магнитной оболочки", – объяснил астрофизик Алексей Стеклов в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Человеческий организм полностью пронизан биологическими токами, которые реагируют на все магнитные изменения сферы планеты Земля. 4 мая был первый день, когда люди могли почувствовать на себе эти потоки солнечного ветра. Далее магнитные бури будут двадцать третьего и двадцать девятого мая.

"Боли в сердце, повышение или понижение артериального давления. Изменение настроения, появление головной боли, а также ощущение пульсации в висках. Это состояние, когда пациент сам не может объяснить, что с ним происходит", – прокомментировал врач Виктор Сидоренко в эфире канала "Украина".

По словам врачей – метеозависимость можно и приобрести. К этому приводит малоподвижность, редкие прогулки на свежем воздухе, пребывание в замкнутом пространстве – именно стиль жизни карантина. Но это не значит, что всем сразу надо бежать на улицу. Метеозависимым людям надо просто соблюдать некоторые правила:

обязательно проветривайте помещение не менее трех раз в день;

исключите из рациона кофе, заменив его травяными чаями;

в эти дни полезно принимать контрастный душ – это поможет наладить давление и устранить головную боль.

А если не помогло, то вместо таблеток съешьте что-нибудь сладенькое – и настроение улучшится, и метеозависимость будет менее ощутимой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в мае Украину накроет несколькими сильными магнитными бурями.