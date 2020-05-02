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Магнітні бурі у травні 2020: Україну накриє серія метеоударів

STYLERЖиття    02.05.2020 - 13:58
Магнітні бурі у травні 2020: Україну накриє серія метеоударів
Магнітні бурі у травні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Магнітні бурі у травні в Україні очікуються кілька разів

Магнітні бурі у травні 2020 накриють Україну чотири рази. За словами експертів, метеоудари варто очікувати на початку і в другій половині місяця. Геомагнітна обстановка з 7 по 22 травня буде досить спокійною. Але при цьому нас очікують декілька магнітних бур середньої сили та одна потужна наприкінці місяця.

Як повідомляють метеорологи, в травні українців чекає чотири магнітні бурі:

  • 4-6 травня – середньої сили буря, пік якої припаде на 5-е число (експерти оцінюють майбутній метеоудар в 4 бали);
  • 23 травня – слабке геомагнітне хвилювання;
  • 28 травня – сильна магнітна буря, вплив якої відчують навіть здорові люди;
  • 29 травня – геомагнітне хвилювання, що є продовженням бурі попереднього дня.

За даними лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, найсильніша магнітна буря очікується наприкінці квітня, 27 числа.

Як повідомляють медики, в ті дні, коли сонце особливо активне, буде корисним скоротити фізичну активність, стежити за харчуванням, побільше пити води. Також лікарі розповіли, що лякатися порушень сну в такі дні не варто. Через магнітну активність може знизитися концентрація, підвищитися дратівливість і погіршитися самопочуття. По закінченні геомагнітної активності, самопочуття повернеться в норму.

Людям з хронічними захворюваннями варто уважніше поставитися до свого здоров'я і тримати під руками необхідні препарати, а за необхідності – проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, що раніше була названа дата сильного метеошторму.

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