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Магнітні бурі у травні: Україну накриє сильний шторм

STYLERЖиття    26.04.2020 - 11:15
Магнітні бурі у травні: Україну накриє сильний шторм
Магнітні бурі у травні 2020 (Колаж РБК-Україна)

У травні 2020 очікується кілька сильних магнітних бур, які затронуть Україну

Магнітні бурі у травні 2020 року накриють жителів планети чотири рази й за словами фахівців, очікуються три шторми та одна буря середньої сили.

За даними лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, сильна магнітна буря очікується наприкінці квітня, 27 числа. Наступна буде вже на початку травня, 4, 5 і 6 числа. Через те, що вона буде затяжна, погіршення самопочуття можуть відчути навіть ті, хто не страждає метеозалежністю. Можливі головні болі, слабкість, сонливість, дратівливість і апатія.

Наступні хвилі, за даними експертів, накриють Землю в кінці місяця – 23 та 29 травня.

Як пояснюють фахівці, магнітна буря – це слабкі або середньої сили магнітні коливання. Найчастіше на них реагують метеозалежні люди, а також ті, у кого є хронічні захворювання серцево-судинної системи, неврологічні проблеми, підвищений артеріальний тиск.

Магнітні бурі у травні: Україну накриє сильний шторм

Графік магнітних бур у травні 2020 року

У дні магнітних бур варто відмовитися від жирної та гострої їжі, виключити з раціону алкоголь, міцну каву замінити чаєм. Дуже важливо для нормалізації самопочуття добре висипатися, дихати свіжим повітрям, менше нервувати та не перевантажувати організм додатковими фізичними напругами.

Людям з хронічними захворюваннями варто уважніше поставитися до свого здоров'я і тримати під руками необхідні препарати, а за необхідності – проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці дали календар магнітних бур на квітень 2020 року.

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