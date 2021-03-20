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Магнитные бури на пороге: на выходных будет сильно штормить головы

Новина українською → Суббота 20 марта 2021 09:48
Магнитные бури на пороге: на выходных будет сильно штормить головы Магнитные бури накроют Землю в конце марта (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в марте 2021 года могут доставить массу неприятностей не только людям с метеочувствительностью, но и всем остальным. В ближайшую неделю Землю накроет двумя затяжными ударами подряд.

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН назвали даты магнитных бурь во второй половине марта и рассказали, как справиться с ухудшением самочувствия.

Ближайшая магнитная буря ожидается небольшая, но она затянется на три дня подряд – с 19 по 21 марта. Этот небольшой геошторм может сильно испортить выходные дни метеочувствительным людям.

Самочувствие может ухудшиться у многих людей

Специалисты предупреждают, что магнитные колебания могут вызвать: головные боли, слабость и усталость, нарушения сна, раздражительность, скачки артериального давления, падение работоспособности, обострение хронических заболеваний и апатию.

Конец марта принесет сильный метеоудар

С 28 по 30 марта Землю накроет сильным геомагнитным штормом. Кроме того, что он будет продолжаться три дня подряд, его уровень будет намного выше – G1. А это значит, что ухудшение самочувствия почувствуют многие люди на планете. При таких сильных бурях могут наблюдаться нарушения в работе техники, сбой мобильной связи.

Магнитные бури на пороге: на выходных будет сильно штормить головы

Скриншот

Как снизить напряжение в такие дни

Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки в дни магнитных бурь, отложить дальние поездки за рулем и постараться соблюдать режим дня и питания.

Также стоит:

  • Придерживаться режима сна и отдыхать не менее 8 часов в сутки
  • Делать утреннюю зарядку и совершать прогулки на свежем отдыхе
  • Избегать конфликтных ситуаций, не ввязываться в ссоры
  • В рационе отдать предпочтение легкой и здоровой пище, исключить жареное, жирное, острое и алкоголь.
  • Количество кофе снизить или заменить чаем. А вот воды стоит пить побольше.
  • Утром можно принять контрастный душ, а вечером – расслабляющую ванную.
  • Можно поплавать в бассейне
  • Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под руками необходимые лекарства, бутылочку с водой и телефон. А также – больше отдыхать.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог назвала способы избавления от метеозависимости навсегда.

А также рассказывали о том, что ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях.

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