Магнитные бури на пороге: на выходных будет сильно штормить головы

Магнитные бури в марте 2021 года могут доставить массу неприятностей не только людям с метеочувствительностью, но и всем остальным. В ближайшую неделю Землю накроет двумя затяжными ударами подряд.

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН назвали даты магнитных бурь во второй половине марта и рассказали, как справиться с ухудшением самочувствия.

Ближайшая магнитная буря ожидается небольшая, но она затянется на три дня подряд – с 19 по 21 марта. Этот небольшой геошторм может сильно испортить выходные дни метеочувствительным людям.

Самочувствие может ухудшиться у многих людей

Специалисты предупреждают, что магнитные колебания могут вызвать: головные боли, слабость и усталость, нарушения сна, раздражительность, скачки артериального давления, падение работоспособности, обострение хронических заболеваний и апатию.

Конец марта принесет сильный метеоудар

С 28 по 30 марта Землю накроет сильным геомагнитным штормом. Кроме того, что он будет продолжаться три дня подряд, его уровень будет намного выше – G1. А это значит, что ухудшение самочувствия почувствуют многие люди на планете. При таких сильных бурях могут наблюдаться нарушения в работе техники, сбой мобильной связи.

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Как снизить напряжение в такие дни

Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки в дни магнитных бурь, отложить дальние поездки за рулем и постараться соблюдать режим дня и питания.

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