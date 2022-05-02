Магнітні бурі у травні 2022: голови болітимуть майже щотижня

Магнітні бурі в кінці весни будуть частими й часом затяжними. Частина таких магнітних коливань буде сильна, а частина - незначна. Однак погіршення самопочуття можуть відчути багато людей на планеті.
Коли вчені прогнозують магнітні бурі в травні – читайте в матеріалі нижче.
За даними фахівців Space Weather, магнітна буря G1 (червоний рівень) очікується 2-3 травня. Вона пов'язана зі спалахом класу М4, яка сталася на сонці ще 29 квітня. Така буря призводить до головних болів, може викликати погіршення самопочуття, загострення хронічних захворювань.
7-8 травня - буря середньої інтенсивності
14 травня - коротка магнітна буря
17-18 травень - буря середньої інтенсивності
20-21 травня - буря червоного рівня
26-27 травня - буря середньої інтенсивності
У людей з чутливістю до геомагнітної обстановки симптоми можуть бути яскраво виражені. У людей, які раніше не відчували на собі вплив магнітних бур – здоров'я може погіршитися незначно або ж такі дні пройдуть непомітно.
Найчастіше на магнітні бурі реагують люди з хронічними захворюваннями й літні.
Основні симптоми
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А також розповідали про те, як впоратися з весняною алергією.