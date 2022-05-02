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Магнитные бури в мае 2022: головы будут болеть почти каждую неделю

Магнитные бури в мае 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в конце весны будут частыми и порой затяжными. Часть таких магнитных колебаний будет сильная, а часть – незначительная. Однако ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди на планете.

Когда ученые прогнозируют магнитные бури в мае – читайте в материале ниже.

По данным специалистов Space Weather, магнитная буря G1 (красный уровень) ожидается 2-3 мая. Она связана со вспышкой класса М4, которая произошла на Солнце еще 29 апреля. Такая буря приводит к головным болям, может вызвать ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний.

График магнитных бурь на май

7-8 мая – буря средней интенсивности

14 мая – короткая магнитная буря

17-18 мая – буря средней интенсивности

20-21 мая – буря красного уровня

26-27 мая – буря средней интенсивности

Как человек может отреагировать на магнитные бури

У людей с чувствительностью к геомагнитной обстановке симптомы могут быть ярко выражены. У людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь – здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Чаще всего на магнитные бури реагируют люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

Основные симптомы

  • Головная боль, головокружение
  • Тошнота, отсутствие аппетита, боль в животе
  • Слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания
  • Агрессия, раздражительность, апатия
  • Повышенное артериальное давление, боли в сердце, учащенное сердцебиение
  • Обострение хронических заболеваний
  • Ломота в костях, боли в местах бывших переломов

Как минимизировать негативное воздействие магнитных бурь

  1. Старайтесь полноценно высыпаться в такие дни (7-9 часов) и придерживаться режима дня
  2. Больше гуляйте на свежем воздухе, совершайте пешие прогулки
  3. Откажитесь от вредной пищи, тяжелой, соленой и острой. Снизьте количество кофе, сигарет, алкоголя и энергетиков.
  4. Пейте много воды, травяного чая
  5. Принимайте утром контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну
  6. Не ввязывайтесь в конфликты, снизьте физические и психологические нагрузки
  7. Занятия в спортзале замените на бассейн
  8. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки усиливают тревожность и стресс.

А также рассказывали о том, как справиться с весенней аллергией.

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Магнитная буряздоровье