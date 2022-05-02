Магнитные бури в мае 2022: головы будут болеть почти каждую неделю

Магнитные бури в конце весны будут частыми и порой затяжными. Часть таких магнитных колебаний будет сильная, а часть – незначительная. Однако ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди на планете.
Когда ученые прогнозируют магнитные бури в мае – читайте в материале ниже.
По данным специалистов Space Weather, магнитная буря G1 (красный уровень) ожидается 2-3 мая. Она связана со вспышкой класса М4, которая произошла на Солнце еще 29 апреля. Такая буря приводит к головным болям, может вызвать ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний.
7-8 мая – буря средней интенсивности
14 мая – короткая магнитная буря
17-18 мая – буря средней интенсивности
20-21 мая – буря красного уровня
26-27 мая – буря средней интенсивности
У людей с чувствительностью к геомагнитной обстановке симптомы могут быть ярко выражены. У людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь – здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.
Чаще всего на магнитные бури реагируют люди с хроническими заболеваниями и пожилые.
Основные симптомы
Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки усиливают тревожность и стресс.
А также рассказывали о том, как справиться с весенней аллергией.