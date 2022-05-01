Ці звички посилюють вашу тривожність: позбавтеся від них негайно

Психологи розповіли, які щоденні звички підсилюють тривожність і провокують посилення стресу у людини. Більшість з них – звичайні звички, які є у людей і в мирний час.

Від яких звичок потрібно негайно позбутися, розповіли в " Психологічна підтримка ".

Пропуск прийому їжі

Великі паузи в харчуванні викликають гіпоглікемію-рівень цукру в крові падає нижче нормального рівня. Це призводить до тривоги, дратівливості, нервозності, слабкості та запаморочення.

Тяга до солодкого

Цукор може тимчасово пригнічувати область мозку, яка зазвичай активна під час тривоги та припиняє викид гормону стресу (кортизолу). Ось тому ми солодким полегшуємо неспокійність.

Але вживання цукру у великій кількості підвищує тривожність і реактивність на стрес.

Погані харчові звички

Нездорові харчові звички можуть сильно вплинути на споживання необхідних поживних речовин-вуглеводів, білків, незамінних жирних кислот, вітамінів і мінералів – які необхідні для психічного здоров'я і функціонування нервової системи.

Дефіцит певних поживних речовин (вітаміни групи В, вітамін С і Е, магній, селен і омега-3 жирні кислоти) може вплинути на настрій і рівень тривоги.

Відсутність фізичних вправ

Тіло Створено для руху і деякі функції залежать безпосередньо від активності. Якщо ви цілий день сидите, не займаєтеся спортом, то почне страждати ваше фізичне і психічне здоров'я.

Постійний перегляд новин

Тривожність характеризується надмірним занепокоєнням і страхом. А Перегляд новин (або читання новин) тільки посилює цю проблему, створюючи пригнічений настрій і тривогу.

Намагайтеся обмежити перегляд новин хоча б вранці – після пробудження і ввечері – за годину-дві до сну.

Ігнорування стану тривожності

Тривога є сигналом про те, що вам потрібно негайно щось змінити. Якщо ви будете постійно ігнорувати ці сигнали, то стан буде погіршуватися.

Кофеїн

Кофеїн є основним тригером тривоги. Спочатку після чашки кави ми отримуємо заряд бадьорості, а тривожні наслідки з'являється через кілька годин. Знизьте кількість споживання напоїв з кофеїном.

Зловживання фастфудом

У такій їжі багато хімічних елементів і добавок. Вони можуть сприяти зростанню занепокоєння, знижувати настрій і погіршувати соціальну поведінку. Найгірші винуватці цього - підсолоджувачі, барвники та підсилювачі смаку.

Мало води

Зневоднення викликає стрес для тіла і саме це викликає більше почуття тривожності та занепокоєння.

Алкоголь

Спиртні напої тимчасово стимулюють "хімічні речовини щастя" в мозку (серотонін і дофамін), і це допомагає відчути себе щасливим і менш тривожним. Але через кілька годин цей стан зникає і з'являється більш сильний стан тривожності, втоми, пригніченості.

Недолік сну

Постійний недосип підсилює стан тривожності, призводить до повторюваних негативних думок, ускладнює відпущення негативних речей.

Порівнювання з іншими

У сучасному світі з соціальними медіа ми маємо доступ до життя інших людей у вигляді повідомлень, картинок. І непомітно починаємо себе порівнювати з іншими. Якщо ви робите це часто - вам гарантовано поганий настрій, негативні думки та все це призводить до тривоги.