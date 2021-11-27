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Магнітні бурі в грудні 2021: з'явився повний календар небезпечних днів

Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі виникають в результаті взаємодії обурених потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі. Таке обурення геомагнітного поля може тривати від декількох годин до декількох днів і має різні рівні.

Геомагнітні коливання можуть сильно впливати на самопочуття людини, а сильні бурі навіть порушувати роботу електричних приладів.

Коли в грудні 2021 року очікуються магнітні бурі і як уберегти організм від їх впливу – читайте в матеріалі Styler.

Грудень на думку вчених, буде відносно спокійним місяцем. Очікується один сильний удар і кілька середньої інтенсивності.

Календар магнітних бур

1-2 грудня - невелика магнітна буря, триватиме кілька годин і не перевищить рівень в 4 бали.

9-13 грудня - сильна магнітна буря, яка може досягти в піковий час 7 балів.

21-23 грудня - тривала магнітна буря, яка в піковий час досягне 6 балів.

Які симптоми викликає магнітна буря

При середній інтенсивності магнітних коливань погіршення самопочуття можуть відчути метеозалежні люди, літні та люди з хронічними захворюваннями. При сильній бурі здоров'я може похитнутися й у здорових людей.

Можуть бути такі симптоми:

  • Головний біль, запаморочення
  • Порушення сну - сонливість або безсоння
  • Роздратування, апатія, агресія, підвищена емоційність
  • Загострення хронічних захворювань
  • Ломота в кістках
  • Перепади тиску, прискорене серцебиття
  • Втрата апетиту, нудота

Як впоратися з організмом в дні магнітних бур

Медики рекомендують дотримуватися правильного розпорядку дня та обов'язково висипатися – не менше 7-8 годин на добу.

У такі дні варто знизити фізичні навантаження та емоційне напруження.

Вранці допоможе контрастний душ, ввечері - розслаблююча ванна.

У раціоні варто уникати жирної, гострої, солоної та шкідливої їжі. Кількість кави потрібно знизити, а алкоголь і нікотин – повністю виключити.

Поліпшити самопочуття допоможе невелика зарядка вранці, плавання, прогулянки на свіжому повітрі.

Людям з хронічними захворюваннями варто обмежити свої навантаження і більше відпочивати, а необхідні ліки тримати під руками.

У дні магнітних бур потрібно контролювати свої емоції, уникати стресів, не вплутуватися в конфлікти, суперечки та не скандалити.

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Магнітна буря