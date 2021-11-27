Магнитные бури в декабре 2021: появился полный календарь опасных дней

Декабрь по мнению ученых, будет относительно спокойным месяцем. Ожидается один сильный удар и несколько средней интенсивности.

Календарь магнитных бурь

1-2 декабря – небольшая магнитная буря, продлится несколько часов и не превысит уровень в 4 балла.

9-13 декабря – сильная магнитная буря, которая может достигнуть в пиковое время 7 балов.

21-23 декабря – продолжительная магнитная буря, которая в пиковое время достигнет 6 баллов.

Какие симптомы вызывает магнитная буря

При средней интенсивности магнитных колебаний ухудшение самочувствия могут почувствовать метеозависимые люди, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. При сильной буре здоровье может пошатнуться и у здоровых людей.

Могут быть такие симптомы:

Головная боль, головокружение

Нарушения сна - сонливость или бессонница

Раздражение, апатия, агрессия, повышенная эмоциональность

Обострение хронических заболеваний

Ломота в костях

Перепады давления, учащенное сердцебиение

Потеря аппетита, тошнота

Как справиться с организмом в дни магнитных бурь

Медики рекомендуют придерживаться правильного распорядка дня и обязательно высыпаться – не менее 7-8 часов в сутки.

В такие дни стоит снизить физические нагрузки и эмоциональное напряжение.

Утром поможет контрастный душ, вечером – расслабляющая ванна.

В рационе стоит избегать жирной, острой, соленой и вредной пищи. Количество кофе нужно снизить, а алкоголь и никотин – полностью исключить.

Улучшить самочувствие поможет небольшая зарядка утром, плавание, прогулки на свежем воздухе.

Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить свои нагрузки и больше отдыхать, а необходимые лекарства держать под руками.

В дни магнитных бурь нужно контролировать свои эмоции, избегать стрессов, не ввязываться в конфликты, споры и не скандалить.