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Магнітні бурі у серпні 2020: фахівці попередили про сильний шторм

Субота 15 серпня 2020 12:00
Магнітні бурі у серпні 2020: фахівці попередили про сильний шторм
Магнітні бурі у серпні 2020 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У другій половині серпня очікується сильна магнітна буря

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей і впливати навіть на тих, у кого немає метеочутливості. При невеликих магнітних бурях можливе загальне нездужання організму, підвищена стомлюваність або роздратування, а ось при штормах можливі головні болі, агресія і значне погіршення самопочуття.

У серпні 2020 року очікується кілька геомагнітних сплесків, і найсильніша буря відбудеться в кінці місяця, як раз під час тривалих вихідних, пише видання Changeua.

Як відзначають фахівці, з 20 по 23 серпня очікується різка зміна погоди, а також зміна геомагнітної обстановки, що сильно погіршить самопочуття людей. Можливі такі серйозні симптоми, як тахікардія, напади мігрені, сонливість або безсоння. Варто заздалегідь подбати про необхідні лікарські препарати, запас води з собою, головні убори. Фізичне та емоційне навантаження краще в ці дні знизити. Важливо нормально висипатися, уникати стресових ситуацій, підтримувати правильний раціон харчування і дотримуватися водного режиму.

Також рекомендується в такі дні обмежити перебування на відкритому сонці, уникати довгих поїздок, обмежити вживання алкогольних напоїв.

В кінці серпня, 29 числа, очікується ще одна магнітна буря, але вона буде невеликої складності. Однак і вона може вплинути на самопочуття людини. Експерти рекомендують провести цей день за містом, поплавати в водоймі та добре відпочити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіологи дали поради, як позбутися від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, у які дні в серпні може істотно погіршитися самопочуття.

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