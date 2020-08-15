Магнитные бури в августе 2020: специалисты предупредили о сильном шторме

Магнитные бури в августе 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Во второй половине августа ожидается сильная магнитная буря

Магнитные бури способны влиять на самочувствие людей и оказывать влияние даже на тех, у кого нет метеочувствительности. При небольших магнитных бурях возможно общее недомогание организма, повышенная утомляемость или раздражение, а вот при штормах возможны головные боли, агрессия и значительное ухудшение самочувствия.

В августе 2020 года ожидается несколько геомагнитных всплесков, и самая сильная буря произойдет в конце месяца, как раз во время длительных выходных, пишет издание Changeua.

Как отмечают специалисты, с 20 по 23 августа ожидается резкое изменение погоды, а также изменение геомагнитной обстановки, что сильно ухудшит самочувствие людей. Возможны такие серьезные симптомы, как тахикардия, приступы мигрени, сонливость или бессонница. Стоит заранее позаботиться о необходимых лекарственных препаратах, запасе воды с собой, головных уборах. Физическую и эмоциональную нагрузку лучше в эти дни снизить. Важно нормально высыпаться, избегать стрессовых ситуаций, поддерживать правильный рацион питания и соблюдать водный режим.

Также рекомендуется в такие дни ограничить пребывание на открытом солнце, избегать длинных поездок, ограничить употребление алкогольных напитков.

В конце августа, 29 числа, ожидается еще одна магнитная буря, но она будет небольшой сложности. Однако и она может повлиять на самочувствие человека. Эксперты рекомендуют провести этот день за городом, поплавать в водоеме и хорошо отдохнуть.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиологи дали советы, как избавиться от метеозависимости навсегда.

А также рассказывали о том, в какие дни в августе может существенно ухудшиться самочувствие.