Магнитные бури на выходных: как повлияют на здоровье и что делать

Магнитные бури снова дают о себе знать - в конце мая прогнозируют несколько дней повышенной геомагнитной активности. С 24 по 26 мая ожидаются мощные колебания, которые могут повлиять как на технологии, так и на самочувствие. Больше всего это почувствуют метеозависимые люди.

Когда ожидается повышение геомагнитной активности и как можно избежать ухудшения самочувствия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь

Согласно прогнозу NOAA, в период с 24 по 26 мая 2025 года ожидается повышенная геомагнитная активность. Подробное расписание:

24 мая (суббота)

Прогнозируется спокойная геомагнитная ситуация. Индекс Kp будет оставаться на уровне 3, что соответствует спокойному состоянию магнитного поля.

25 мая (воскресенье)

Ожидается повышение геомагнитной активности до уровня G1. Индекс Kp может достигать значения 5. Это может повлиять на работу систем связи и навигации, особенно в высокоширотных регионах. Также возможно ухудшение самочувствия у многих людей на планете.

26 мая (понедельник)

Прогнозируется дальнейший рост геомагнитной активности до уровня G2. Индекс Kp может достигать 6. Это может привести к умеренным сбоям в работе спутниковых систем, а также к появлению полярных сияний в средних широтах.

Стоит отметить, что деятельность Солнца очень изменчива и эти прогнозы могут быть обновлены в случае изменения солнечной активности.

Что такое магнитная буря

Это нарушение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они провоцируют поток заряженных частиц, которые могут влиять на работу техники, связь и даже вызвать проблемы со сном или сердцем у чувствительных людей.

Как магнитные бури влияют на человека

Особенно уязвимы к повышению геомагнитной активности пожилые люди, беременные женщины и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. Чаще всего люди жалуются на следующие симптомы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Сонливость днем, бессонница ночью

Скачки артериального давления

Раздражительность

Апатия

Депрессивные состояния

Быстрая усталость

Снижение внимания и концентрации

Ухудшение работоспособности

Обострение хронических болезней

Как защитить организм от воздействия магнитных бурь

Врачи обычно дают общие рекомендации и советуют избегать чрезмерной нагрузки, придерживаться нормального распорядка дня и больше отдыхать. Снизить влияние также поможет:

Полноценный сон (не менее 7-9 часов в сутки, засыпать до 23:00)

Пить много чистой воды

Ограничить употребление кофе, алкоголя, фастфуда

Снизить физическую нагрузку

Избегать стрессов, психоэмоциональных нагрузок, ссор

Делать прогулки на свежем воздухе

Проветривать помещение

Ограничить использование гаджетов за 2-3 часа до сна

Людям с хроническими заболеваниями нужно следить за давлением и общим самочувствием. Если самочувствие ухудшается - стоит обратиться к врачам за помощью.

Научные детали

Ученые NASA и Европейского космического агентства фиксируют увеличение солнечной активности в 2025 году из-за приближения пика 25-го солнечного цикла. Это вызывает более частые и интенсивные магнитные бури.