Магнітні бурі на вихідних: як вплинуть на здоров’я і що робити

Магнітні бурі знову дають про себе знати - наприкінці травня прогнозують кілька днів підвищеної геомагнітної активності. З 24 по 26 травня очікуються потужні коливання, які можуть вплинути як на технології, так і на самопочуття. Найбільше це відчують метеозалежні люди.

Коли очікується підвищення геомагнітної активності і як можна уникнути погіршення самопочуття, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур

Згідно з прогнозом NOAA, у період з 24 по 26 травня 2025 року очікується підвищена геомагнітна активність. Детальний розклад:

24 травня (субота)

Прогнозується спокійна геомагнітна ситуація. Індекс Kp залишатиметься на рівні 3, що відповідає спокійному стану магнітного поля.

25 травня (неділя)

Очікується підвищення геомагнітної активності до рівня G1. Індекс Kp може досягати значення 5. Це може вплинути на роботу систем зв'язку та навігації, особливо в високоширотних регіонах. Також можливе погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

26 травня (понеділок)

Прогнозується подальше зростання геомагнітної активності до рівня G2. Індекс Kp може сягати 6. Це може призвести до помірних збоїв у роботі супутникових систем, а також до появи полярних сяйв у середніх широтах.

Варто зазначити, що діяльність Сонця дуже мінлива і ці прогнози можуть бути оновлені в разі зміни сонячної активності.

Що таке магнітна буря

Це порушення магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці. Вони провокують потік заряджених частинок, які можуть впливати на роботу техніки, зв'язок і навіть викликати проблеми зі сном чи серцем у чутливих людей.

Як магнітні бурі впливають на людину

Особливо вразливі до підвищення геомагнітної активності літні люди, вагітні жінки та ті, хто має серцево-судинні захворювання. Найчастіше люди скаржаться на такі симптоми:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Сонливість вдень, безсоння вночі

Стрибки артеріального тиску

Дратівливість

Апатія

Депресивні стани

Швидка втома

Зниження уваги та концентрації

Погіршення працездатності

Загострення хронічних хвороб

Як захистити організм від впливу магнітних бур

Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації та радять уникати надмірного навантаження, дотримуватися нормального розпорядку дня та більше відпочивати. Знизити вплив також допоможе:

Повноцінний сон (не менше 7-9 годин на добу, засинати до 23:00)

Пити багато чистої води

Обмежити вживання кави, алкоголю, фастфуду

Знизити фізичне навантаження

Уникати стресів, психоемоційного навантаження, сварок

Робити прогулянки на свіжому повітрі

Провітрювати приміщення

Обмежити використання гаджетів за 2-3 години до сну

Людям з хронічними захворюваннями потрібно слідкувати за тиском і загальним самопочуттям. Якщо самопочуття погіршується - варто звернутися до лікарів за допомогою.

Наукові деталі

Науковці NASA та Європейського космічного агентства фіксують збільшення сонячної активності у 2025 році через наближення піка 25-го сонячного циклу. Це спричиняє частіші й інтенсивніші магнітні бурі.