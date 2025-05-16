Магнитные бури в мае: ученые обновили прогноз на ближайшие выходные
Магнитные бури на выходных ожидаются не очень сильные, но они могут вызвать ухудшение самочувствия у некоторых людей. Поэтому стоит знать, в какие дни геомагнитная активность будет выше и как защитить свой организм от негативного влияния.
Какой прогноз дают ученые по магнитным бурям на ближайшие дни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Прогноз магнитных бурь на 16-19 мая
16 мая, пятница: слабая геомагнитная активность, Кр-3.
17 мая, суббота: ожидается незначительное повышение геомагнитной активности до Кр-4, что соответствует умеренной магнитной буре, возможны перепады давления.
18 мая, воскресенье: прогнозируется умеренная активность, Кр-4, возможны локальные кратковременные геоштормы
19 мая, понедельник: слабая геомагнитная активность, без влияния на самочувствие
Что такое магнитная буря
Магнитная буря возникает из-за выбросов плазмы с поверхности Солнца. Попадая в магнитное поле Земли, эти частицы провоцируют геомагнитные возмущения, влияющие на спутники, радиосвязь и самочувствие людей.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
В риск входят люди с хроническими заболеваниями, гипертоники, метеозависимые, беременные, дети и пожилые.
Возможные симптомы:
- головная боль, головокружение, мигрень
- скачки артериального давления
- сонливость, бессонница
- раздражительность, апатия
- быстрая утомляемость, снижение концентрации
- обострение хронических состояний
Как уменьшить влияние на организм
В дни магнитных бурь стоит:
- спать не менее 7-9 часов, ложиться до 23:00
- пить много чистой воды
- ограничить употребление кофе, алкоголя, фастфуда
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку
- больше бывать на свежем воздухе
- проветривать помещение
- ограничить использование гаджетов в вечернее время
- не допускать стрессов и эмоциональных перепадов
Людям с хроническими диагнозами желательно следить за давлением и общим состоянием. В случае ухудшения самочувствия - обращаться к врачу.
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory
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