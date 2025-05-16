Магнитные бури в мае: ученые обновили прогноз на ближайшие выходные

Магнитные бури на выходных ожидаются не очень сильные, но они могут вызвать ухудшение самочувствия у некоторых людей. Поэтому стоит знать, в какие дни геомагнитная активность будет выше и как защитить свой организм от негативного влияния.

Какой прогноз дают ученые по магнитным бурям на ближайшие дни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь на 16-19 мая 16 мая, пятница: слабая геомагнитная активность, Кр-3. 17 мая, суббота: ожидается незначительное повышение геомагнитной активности до Кр-4, что соответствует умеренной магнитной буре, возможны перепады давления. 18 мая, воскресенье: прогнозируется умеренная активность, Кр-4, возможны локальные кратковременные геоштормы 19 мая, понедельник: слабая геомагнитная активность, без влияния на самочувствие Что такое магнитная буря Магнитная буря возникает из-за выбросов плазмы с поверхности Солнца. Попадая в магнитное поле Земли, эти частицы провоцируют геомагнитные возмущения, влияющие на спутники, радиосвязь и самочувствие людей. Как магнитные бури влияют на самочувствие В риск входят люди с хроническими заболеваниями, гипертоники, метеозависимые, беременные, дети и пожилые. Возможные симптомы: головная боль, головокружение, мигрень

скачки артериального давления

сонливость, бессонница

раздражительность, апатия

быстрая утомляемость, снижение концентрации

обострение хронических состояний Как уменьшить влияние на организм В дни магнитных бурь стоит: спать не менее 7-9 часов, ложиться до 23:00

пить много чистой воды

ограничить употребление кофе, алкоголя, фастфуда

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку

больше бывать на свежем воздухе

проветривать помещение

ограничить использование гаджетов в вечернее время

не допускать стрессов и эмоциональных перепадов Людям с хроническими диагнозами желательно следить за давлением и общим состоянием. В случае ухудшения самочувствия - обращаться к врачу.