Магнітні бурі у травні: вчені оновили прогноз на найближчі вихідні
Магнітні бурі на вихідних очікуються не дуже сильні, але вони можуть спричинити погіршення самопочуття у деяких людей. Тому варто знати, у які дні геомагнітна активність буде вищою та як захистити свій організм від негативного впливу.
Який прогноз дають вчені по магнітних бурях на найближчі дні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Прогноз магнітних бур на 16-19 травня
16 травня, п'ятниця: слабка геомагнітна активність, Кр-3.
17 травня, субота: очікується незначне підвищення геомагнітної активності до Кр-4, що відповідає помірній магнітній бурі, можливі перепади тиску.
18 травня, неділя: прогнозується помірна активність, Кр-4, можливі локальні короткочасні геошторми
19 травня, понеділок: слабка геомагнітна активність, без впливу на самопочуття
Що таке магнітна буря
Магнітна буря виникає через викиди плазми з поверхні Сонця. Потрапляючи в магнітне поле Землі, ці частинки провокують геомагнітні збурення, що впливають на супутники, радіозв’язок і самопочуття людей.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
До ризику входять люди з хронічними захворюваннями, гіпертоніки, метеозалежні, вагітні, діти й літні.
Можливі симптоми:
- головний біль, запаморочення, мігрень
- скачки артеріального тиску
- сонливість, безсоння
- дратівливість, апатія
- швидка втома, зниження концентрації
- загострення хронічних станів
Як зменшити вплив на організм
У дні магнітних бур варто:
- спати не менше 7-9 годин, лягати до 23:00
- пити багато чистої води
- обмежити вживання кави, алкоголю, фастфуду
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження
- більше бувати на свіжому повітрі
- провітрювати приміщення
- обмежити використання ґаджетів у вечірній час
- не допускати стресів та емоційних перепадів
Людям з хронічними діагнозами бажано стежити за тиском і загальним станом. У разі погіршення самопочуття - звертатися до лікаря.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory
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